“David Ospina aceptaría dar un paso al costado”, el arco de Nacional quedaría en manos de Castillo, en caso dado

Previo a lo que será el partido entre Atlético Nacional y Millonarios en la Copa Sudamericana, en donde en caso de empate el paso a la fase de grupos se definirá desde el punto penal, señalaron que, en ese escenario, David Ospina daría el paso al costado para que Harlem Castillo ataje esa tanda.

Así se habló en uno de los programas de ESPN Colombia en donde el corresponsal en Medellín señaló que “La situación ya se habló y está calculada. David Ospina escuchó al profe Arias, también se le comunicó a Chipi-Chipi Castillo y todo se va a dar según el desarrollo del partido. Si David es figura del partido, difícilmente lo va a sacar”.

“Pero, pensando en los penales, David Ospina aceptaría dar un paso al costado para que el que tape sea Chipi-Chipi si se dan los penales”, sentenció.

Nacional vs Millonarios, clásico colombiano por un cupo en la Copa Sudamericana

El estadio Atanasio Girardot, de la ciudad de Medellín, será el escenario en el que esta noche se midan Atlético Nacional y Millonarios, que se disputarán un cupo rumbo a la fase de grupos de la Copa Sudamericana en un duelo de eliminación directa.

El duelo entre los dos equipos con más títulos en Colombia se lleva todos los focos en la tanda de encuentros del certamen continental, en donde la fase de clasificación enfrenta a equipos de un mismo país y que entregará a todos los clasificados en esta semana.

Para ambos equipos hay novedades relevantes. Por el cuadro antioqueño, se destaca la ausencia de Edwin Cardona, que paga sanción pendiente por su expulsión en Copa Libertadores del año anterior ante Sao Paulo. Por el lado del cuadro bogotano, se dan las altas de Radamel Falcao García y Rodrigo Contreras, que venían con lesiones leves.

En el inicio de año, el Verdolaga ha tenido un mejor rendimiento frente a su rival, con 5 victorias y dos derrotas en la Liga de Colombia, lo que lo tiene en la quinta casilla (15 pts); mientras que el Embajador ha registrado 3 triunfos, 2 empates y 4 derrotas, para estar en el puesto 11 con 11 unidades.

Sin embargo, el ambiente está dispar entre bando y bando. Nacional viene de caer el domingo en la noche, en su visita a Deportes Tolima, en donde usó algunos titulares, mientras que Millonarios tuvo descanso el fin de semana y en su última salida goleó 5-1 a Pereira.

La tendencia de los últimos encuentros entre los dos dicta un duelo parejo, con una victoria para cada uno en sus últimos dos juegos (ambos en Medellín), mientras que los 3 partidos previos a ese par terminaron con empate.