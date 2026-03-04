Fluminense anunció la llegada de Julián Millán y se conoce la millonada que pagaron por su traspaso

El club brasileño Fluminense oficializó este martes 3 de marzo la contratación del defensor colombiano Julián Millán, en una de las operaciones más destacadas de la ventana de transferencias para defensa central de cara a la temporada 2026 del Brasileirão y otros torneos en los que competirá la entidad tricolor. Millán, de 27 años, llega procedente del Club Nacional de Football de Uruguay tras un acuerdo que refleja la ambición del club carioca por reforzar su última línea con jerarquía y presencia física.

Según los comunicados oficiales y reportes de prensa especializados, Fluminense desembolsó aproximadamente 5 millones de dólares, equivalentes a unos 26,3 millones de reales brasileños según la cotización vigente, para asegurar el pase del zaguero colombiano, que firmó un contrato con vigencia hasta finales de 2029.

La operación incluyó un acuerdo en el que Nacional retendrá un porcentaje de la plusvalía en caso de una futura venta, y Millán asimismo cedió parte de los derechos económicos que le correspondían, un gesto poco común en negociaciones de mercado.

Trayectoria y estadísticas recientes

Millán inició su carrera profesional en Colombia, pasando por clubes como Cortuluá, Llaneros, Patriotas y el Independiente Santa Fe antes de dar el salto al fútbol uruguayo. Su desempeño con Nacional de Montevideo en la temporada 2025 lo consolidó como uno de los zagueros más consistentes de la liga charrúa: disputó más de 50 partidos oficiales con el Decano, anotó cinco goles y aportó al menos tres asistencias, además de ser una pieza clave en la conquista del campeonato uruguayo.

Según estadísticas disponibles, el colombiano acumuló más de 3.500 minutos de juego en la temporada anterior y lideró la defensa del conjunto uruguayo en una campaña en la que el Nacional mostró solidez tanto en liga local como en competencias continentales.

Millán se caracteriza por su estatura (1,87 m), su juego con el pie izquierdo y su versatilidad para desempeñarse tanto de central por izquierda como en posiciones más interiores del mediocampo defensivo.

La llegada de Millán responde a una necesidad explícita del técnico Luis Zubeldía, quien buscaba reforzar la zaga tras la salida o la falta de continuidad de algunos defensores en el plantel. El colombiano competirá por un puesto en la alineación titular con jugadores como el argentino Juan Pablo Freytes, aportando competencia interna y opciones tácticas a la defensa del Flu.

En su presentación, Millán declaró sentirse “muy feliz” de integrarse a un club de la envergadura de Fluminense, calificando su fichaje como un “gran reto” en su carrera profesional y expresando su compromiso con las metas colectivas del equipo para esta temporada.

La incorporación del defensa colombiano también se enmarca en una tendencia creciente de futbolistas cafeteros consolidándose en el fútbol brasileño, un mercado competitivo que puede potenciar sus oportunidades de figurar en la selección nacional de Colombia rumbo a futuras competencias internacionales.

El fichaje de Millán por Fluminense se produjo en la recta final del mercado internacional de transferencias, y su contratación fue seguida de cerca por otros clubes brasileños interesados en su perfil antes de que el tricolor sellara el acuerdo. Con un contrato a largo plazo y la expectativa de aportar solidez defensiva desde el inicio del Brasileirão 2026, Millán llega con ritmo de juego tras participar en la temporada reciente en Uruguay y con la posibilidad de consolidarse como uno de los pilares de la defensa en el equipo de Rio de Janeiro.

En términos generales, la operación refuerza los planes estratégicos de Fluminense de competir tanto a nivel nacional como continental, apostando por futbolistas que lleguen en su momento óptimo de rendimiento.