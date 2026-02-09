Hinchas del Fluminense quemaron banderas de Jhon Arias y un socio pidió retirar toda referencia en el club

Jhon Arias abandonó la Premier League de Inglaterra ante el mal rendimiento de Wolverhampton y fichó por Palmeiras, lo cual fue considerado como una traición por los hinchas del Fluminense.

Tan mal cayó la noticia para los hinchas del ‘Flu’ que hasta quemaron banderas y le enviaron varios mensajes.

Los hinchas de Fluminense no perdonan a Jhon Arias por la decisión de fichar por un equipo rival y así se lo hicieron saber, con varios comentarios y hasta quemando banderas

- “Nunca fue por el sueño de jugar en Europa, siempre fue por dinero y ego. Él tenía la idolatría de toda la torcida tricolor, cariño y respeto. Y decidió tirar todo a la basura por ser mercenario y mentiroso, para mí Jhon Arias está muerto y nunca jugó aquí, VERME”, fue uno de los mensajes que se pueden encontrar en redes sociales sobre el nuevo equipo de Jhon Arias en Brasil.

Incluso aseguran que unos socios del Fluminense pidieron que retiraran todos los homenajes que le han hecho a Jhon Arias hasta la fecha porque no le perdonan la decisión de fichar por Palmeiras.

Vale la pena resaltar que Jhon Arias fue campeón de la Copa Libertadores con el equipo brasileño y fue uno de los futbolistas más importantes en el último tiempo del equipo.

Fue específicamente Felipe Gurivitz, socio contribuyente, quien presentó una solicitud para pedir que no haya ninguna referencia a Jhon Arias en Fluminense.

“El socio contribuyente Felipe Gurivitz presentó, en la mañana de este sábado (7), una solicitud formal ante la directiva pidiendo la eliminación de cualquier referencia a Jhon Arias”.

Equipos colombianos recibirán buen dinero por la transferencia de Jhon Arias:

El fichaje de Jhon Arias por Palmeiras representa un importante ingreso para tres equipos del fútbol colombiano: América de Cali e Independiente Santa Fe recibirán 70.000 dólares, mientras que Patriotas, recibirá 270.000 dólares.

Adicionalmente, Jhon Arias será el segundo jugador mejor pago del continente, solo por detrás de Lucas Paquetá.