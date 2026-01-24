Fluminense le cerró las puertas a Boca Juniors y habrían decidido retener a Kevin Serna

El mercado de pases sudamericano vivió uno de sus momentos más llamativos cuando Boca Juniors intentó fichar al colombiano Kevin Serna, extremo de 28 años que ha brillado con la camiseta del Fluminense en Brasil. Sin embargo, a pesar del interés concreto del club argentino y de una oferta formal, la dirigencia tricolor decidió no desprenderse del jugador y cerrar las puertas a su salida en este periodo de transferencias.

La historia comenzó cuando Boca Juniors, en su búsqueda por reforzar el ataque para la temporada 2026, identificó a Serna como una pieza interesante por su desequilibrio y rendimiento en el Brasileirao. El conjunto xeneize presentó una oferta formal de alrededor de 5 millones de dólares por el atacante colombiano, cifra que fue bien recibida, pero que no alcanzó las expectativas del club brasileño.

Ante esta propuesta, Fluminense reaccionó con firmeza: según los reportes, el club rechazó la oferta y comunicó a Boca Juniors que no tenía intención de vender a Kevin Serna en este mercado de pases. Más aún, algunos medios señalan que la dirigencia carioca llegó a declarar al futbolista como intransferible y hasta ha planteado la posibilidad de ofrecerle una mejora salarial para asegurar su permanencia.

Parte de la decisión está fundamentada en el papel que Serna ha tenido en el equipo. Desde su llegada al Fluminense en 2024 procedente del Alianza Lima, ha sido uno de los jugadores más consistentes y productivos del conjunto dirigido por Luis Zubeldía. En la temporada anterior registró 13 goles y 9 asistencias, cifras que lo convirtieron en figura recurrente del ataque.

Además, el técnico Zubeldía ha manifestado públicamente su deseo de mantener al colombiano en el plantel, entendiendo que su presencia es vital para los objetivos deportivos del club este año. Ese respaldo del cuerpo técnico fue clave para que la directiva brasileña optara por blindar al jugador y no avanzar en la negociación.

Desde el lado de Boca Juniors, la negativa representa un nuevo tropiezo en un mercado que ha sido complicado para la dirigencia, que ya había visto frustrarse otras posibles incorporaciones. Los xeneizes evaluarán si mejoran su oferta o buscan alternativas para reforzar su ataque antes del cierre de la ventana de fichajes.

Por su parte, Kevin Serna seguirá en Fluminense, al menos por ahora, con contrato vigente hasta finales de 2027 y con la expectativa de seguir aportando goles y juego al conjunto brasileño. La decisión del club carioca demuestra que, en este momento, consideran al colombiano una pieza clave para sus ambiciones en el Brasileirao y competiciones internacionales.