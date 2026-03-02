¡Un colombiano vuelve a ganar en el PGA Tour! Nicolás Echavarría, campeón del Cognizant Classic

Nicolás Echavarría se coronó campeón del Cognizant Classic del PGA Tour, torneo disputado en PGA National y en el que llegó de atrás para conseguir su primera victoria en territorio estadounidense, luego de festejar en Puerto Rico y Japón sus dos primeros títulos de la gira.

El golfista antioqueño, que jugó en un altísimo nivel toda la semana, aprovechó un campo que se adapta a su estilo de juego y con un birdie en el hoyo 17 y un par en el hoyo 18, selló un título que hasta unos minutos antes parecía estar en manos del norirlandés Shane Lowry, quien falló en los hoyos clave de la cancha.

“Le dije a Claudia desde el lunes que creía que podía ganar esta semana, sentía que el juego estaba en su lugar correcto y supe aprovechar mis fortalezas para conseguir este título”, aseguró un emocionado Nicolás Echavarría tras conseguir su victoria en un lugar muy especial para el golf colombiano.

“En Riviera fallé el corte por uno pese a que el viernes acerté los 18 greens del campo, así que, lo repito, el golf estaba en el camino correcto, este es un campo para jugadores que pueden pegar largo como lo estoy haciendo y creo que eso, sumado a una mentalidad positiva, me dieron la posibilidad de festejar”, sentenció.

“El top 8 en el AT&T Pebble Beach Pro-Am me ayudó muchísimo y el trabajo con mi coach, Hernán Rey, durante esta semana fue clave. Y hubo una frase de él que me llenó de confianza antes del inicio de esta última ronda, pues ayer hablamos y me dijo ‘no importa el resultado de esta semana, te has convertido en un gran jugador’ así que eso me mantuvo muy arriba y me dio mucha confianza”, cerró Echavarría.

Con este título, Nicolás Echavarría asegura un lugar en los cuatro majors de la temporada, dos años de exención como miembro del PGA Tour, así como su invitación a todos los ‘Torneos Elevados’ que restan en 2026.

Vale la pena anotar que, en 2010, Camilo Villegas había levantado el título de este torneo, lo cual hace especial esta nueva victoria de Nicolás, quien en apenas cuatro años en el PGA Tour ya suma tres victorias y se ha consolidado como el golfista colombiano más importante de la actualidad.