Qatar cancela todos sus eventos deportivos y pone en pausa la Finalissima España vs Argentina

La esperada Finalissima entre las selecciones de España y Argentina parece que no se jugará en la fecha prevista. La decisión se conoció luego de que el Gobierno de Qatar anunciara la cancelación de todos los eventos deportivos en su territorio hasta nuevo aviso, en medio de la creciente tensión geopolítica en la región.

Le puede interesar: Caos en Bogotá por cuenta de hinchas de Santa Fe: Estaciones de TransMilenio dejaron de operar

El partido, que debía disputarse el 27 de marzo en el estadio Lusail de Doha, enfrentaría a la campeona de la Eurocopa, Selección de fútbol de España, contra la vigente campeona de la Copa América, Selección de fútbol de Argentina, en una nueva edición de la denominada Finalissima, parece que se tendrá que aplazar por la suspensión general de actividades deportivas.

La determinación fue comunicada por la Asociación de Fútbol de Qatar, que confirmó la paralización inmediata de torneos locales e internacionales como medida preventiva ante la inestabilidad regional. Aunque no se habló de una cancelación definitiva del encuentro intercontinental, el panorama actual impide garantizar su realización en territorio catarí.

El impacto trasciende el fútbol. Competiciones de atletismo, baloncesto y otros deportes también quedaron aplazadas, afectando calendarios, contratos y desplazamientos de delegaciones internacionales. Qatar, que en los últimos años se consolidó como epicentro deportivo global tras albergar grandes citas internacionales, enfrenta ahora un freno inesperado en su agenda.

En el caso puntual de la Finalissima, tanto la UEFA como la CONMEBOL mantienen conversaciones con la FIFA para evaluar alternativas. Entre las opciones sobre la mesa aparecen la reubicación del partido en otra sede o la reprogramación en una fecha posterior, aunque el calendario internacional, con la cercanía del Mundial de 2026, complica cualquier modificación.

El duelo prometía ser uno de los grandes espectáculos del año, no solo por el choque de campeones continentales, sino por el atractivo deportivo y comercial que genera un enfrentamiento entre dos de las selecciones más poderosas del planeta. Ahora, la prioridad es la seguridad de jugadores, cuerpos técnicos y aficionados.

Mientras las autoridades analizan la evolución de la situación regional, el mundo del deporte permanece atento a una nueva comunicación oficial que determine si la Finalissima cambia de sede o si deberá esperar mejores condiciones para disputarse. Por ahora, el balón queda detenido en Doha.

*Esta nota fue hecha con ayuda de inteligencia artificial y curada por un periodista de Publimetro Colombia*