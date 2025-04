Histórico: golfista colombiano Nicolás Echavarría se metió al top 10 del Masters de Augusta 2025

En una jornada donde mostró toda la confianza que tiene en su juego y en la que supo reponerse de los fallos, el colombiano Nicolás Echavarría se metió al top 10 del Masters de Augusta 2025, certamen en el que participa por primera vez y en el que, cada vez, se muestra más cómodo con su juego.

Echavarría, de 30 años, quiere meterse en la historia grande del golf del país al conseguir el mejor resultado de un golfista colombiano en la historia de este evento, luego de que Camilo Villegas, en 2009, lograra un top 15.

Durante la jornada sabatina Nicolás luchó contra el viento y aprovechó un día en el que los resultados no fueron tan bajos, para seguir ascendiendo en el tablero de posiciones y empatar el décimo puesto junto a Zach Johnson, Xander Schauffele y Sungjae Im.

“Sí, la confianza va en ascenso. Estoy conociendo cada vez más este campo, este es un lugar en el que uno se demora en entenderlo y aprenderlo, así que siento que estoy haciendo las cosas bien. Este es un campo difícil, hay que acercar la pelota al hoyo y tener a Hernán (Rey) al lado me ayudó mucho, pudimos analizar las banderas en las mañanas y eso fue clave”, sentenció Nicolás Echavarría tras su ronda.

“El juego corto ha estado bastante bien, este sábado no hice approach y putt en el hoyo 4, pero me defendí muy bien desde afuera, con el putt en especial. He disfrutado mucho esta semana aquí, voy a seguir disfrutando pase lo que pase mañana”, remarcó.

“Hemos vivido muy buenos momentos buenos, momentos malos también, pero esto es nuevo para los dos y de todo este tiempo que llevamos juntos, ojalá mañana tengamos una buena ronda, pero seguo disfrutaremos lo que suceda”, finalizó.

Para la ronda de este sábado Nicolás Echavarría compartirá grupo con Xander Schauffele, uno de los tres mejores jugadores del mundo en la actualidad y arrancarán su recorrido a las 12:40 p.m., hora de Colombia, haciendo parte de uno de los últimos grupos y, seguramente, con una mayor cantidad de gente a su alrededor.