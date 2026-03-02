“Nos pararíamos en la cancha”: polémicas palabras de futbolista del Cali sobre proceso Gamero

Deportivo Cali volvió a dejar puntos por el camino: En esta ocasión fue en condición de local, con su gente, cuando se midieron a Fortaleza.

Pese a que el cuadro ‘Azucarero’ se adelantó a los cinco minutos del primer tiempo con anotación de Avilés Hurtado, terminaron llevándose solo un punto tras el empate de Richardson Rivas.

En la zona mixta le preguntaron a Felipe Aguilar por el respaldo a Alberto Gamero y dejó claro que están todos con él, aunque también dio a entender que si no les gustara, no tendrían problema en dejarse ganar.

Le puede interesar: Árbitro colombiano tendría documentos que destaparían una ‘olla podrida’ sobre supuestos pagos

Los resultados no han acompañado el proceso de Alberto Gamero en el Deportivo Cali: De los nueve partidos que han disputado, han ganado tres, empatado tres y perdido tres, rendimiento que preocupa, no solamente pensando en la zona del descenso, sino por la inversión que hicieron desde IDC a principios de año, trayendo a jugadores como Pedro Gallese, Juan Dinenno, Rolando Pájaro, Stiven ‘Titi’ Rodríguez, entre otros.

Al respecto, le preguntaron a Felipe Aguilar si considera que los jugadores ya quieren o necesitan un cambio en la dirección técnica, pero el futbolista fue sincero al señalar que todos apoyan a Alberto Gamero y desean la continuidad de su proyecto.

Lo que encendió la polémica de esas palabras es que Felipe Aguilas dio a entender que si ya se hubieran cansado de Alberto Gamero, simplemente se pararían en la cancha y se dejarían ganar.

Eso sí, el futbolista dejó claro que no es el caso del Deportivo Cali, pero podría suceder:

“Nosotros trabajamos, creemos en el proyecto del profe y hay una junta directiva que es la que toma las decisiones. Nosotros si fuéramos unos jugadores que no quisiéramos al entrenador, nos pararíamos en la cancha, no correríamos, pero este equipo corre, lo intenta, hay días que salen y hay días que no”.