Árbitro colombiano tendría documentos que destaparían una ‘olla podrida’ sobre supuestos pagos

Para nadie es un secreto que el arbitraje en cabeza de Ímer Machado es uno de los temas que más controversia genera alrededor del fútbol colombiano.

Wilmer Barahona, quien fue árbitro FIFA, contó con Blu Radio que un árbitro en activo de nuestro país le entregó copia de documentos que destaparían un gran escándalo.

Durante el programa ‘Blog Deportivo’ de Blu Radio, Wilmer Barahona señaló que un árbitro, cuyo nombre no puede revelar por el temor de ser sancionado o expulsado, le entregó información preocupante que podría destapar una olla en el arbitraje colombiano.

Según dijo Barahona, le hicieron llegar documentos donde se revelarían supuestos pagos - también llamados peajes - que entregan a personas dentro del arbitraje.

Barahona no entró en más detalles al respecto, pero aseguró que el árbitro en cuestión está dispuesto a ‘soltar la bomba’ en dos o tres meses:

“Esto no es de ayer ni de hace un mes. Viene de hace un año cuando recibí una comunicación de un anónimo que me hablaba sobre temas arbitrales. Después me habló de peajes, que son dineros que supuestamente árbitros entregan a personas que tienen que ver con el tema arbitral.

Yo soy árbitro activo y si yo le doy mi nombre y salgo a la luz pública, me van a sacar como pasó con Luis Sánchez cuando denunció que los árbitros colombianos estaban abandonados en pandemia. Ya me dijo quién era y ya confirmé que sí es un árbitro.

Estos documentos son una copia supuestamente de los pagos y ya entraría, si corresponde, a verificar la autenticidad. Hablamos de supuestos pagos.

Es más, el árbitro me dijo ‘en dos o tres meses que resuelva cosas personales y voy a hablar sobre el tema’. Uno ve que es serio.

El año pasado me enviaron unas consignaciones, pero ahora el árbitro solicitó una relación de los supuestos pagos. Creo que las autoridades son quienes deben verificar".