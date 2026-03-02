Nicolás Vikonis ‘fue por lana’ a burlarse de Santa Fe, pero ‘salió trasquilado’ por un excompañero

Independiente Santa Fe cumplió 85 años y los mensajes no se hicieron esperar, incluyendo a Nicolás Vikonis, quien aprovechó para recordar el título de Millonarios sobre su clásico rival en 2017, cuyo gol definitivo fue precisamente en el minuto 85.

Lo que quizás no se esperaba Vikonis es que Ómar Fernández Frasica le respondiera con un argumento contundente que dio de qué hablar.

Le puede interesar: Caos en Bogotá por cuenta de hinchas de Santa Fe: Estaciones de TransMilenio dejaron de operar

El exfutbolista uruguayo no desaprovechó la oportunidad para burlarse de Santa Fe en su cumpleaños número 85, haciendo alusión al gol de Henry Rojas, que al minuto 85, sentenció la final del 2017 a favor de Millonarios.

“Muchas felicidades en el 85 !! 🦁⚽️💙“, fue el mensaje que escribió Nicolás Vikonis a través de sus redes sociales, específicamente, en su cuenta de X.

Lo que seguramente no se esperaba es que Ómar Fernández Frasica, quien fue su compañero en Puebla de México entre 2018 y 2020, le respondiera.

Frasica, quien actualmente defiende los colores de Santa Fe y aprovechó para ‘sacar pecho’ por la Copa Sudamericana que ganó la institución en 2015. Adicionalmente, con ironía, lo felicitó por aquel título de 2017, resaltando que fue el único que logró ganar Nicolás Vikonis en toda su carrera:

“Mi querido Nicolás Vikonis, felicitaciones por tu único título profesional. Hay unas que se miran pero no se tocan. No te enganches hermano jejejej”.

La respuesta de Fernández Frasica ha dado de qué hablar. Por supuesto, los hinchas de Santa Fe lo han apoyado por su manera de defender a la institución, mientras que a los hinchas de Millonarios no les parece válido que ‘se jacte’ de un título que tiene el equipo, pero que él ni siquiera ganó.

A continuación le presentamos la respuesta de Fernández Frasica a Nicolás Vikonis.