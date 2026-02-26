Hinchas de Atlético Nacional se pelearon, no contra los de Santa Fe, sino entre sí

Los hinchas de Atlético Nacional en Bogotá tuvieron la oportunidad de ingresar al Estadio El Campín para presenciar el partido de su equipo frente a Santa Fe, y por más increíble que parezca, se terminaron peleando entre sí.

Le puede interesar: “Yo fui más vivo”, César Haydar avivó la polémica por el gol que le anularon a Santa Fe

La presencia de dos hinchadas de equipos grandes en un mismo estadio suele implicar riesgos en términos de seguridad. En la mayoría de ocasiones porque se pueden pelear por la rivalidad, aunque en este caso fue distinto, porque fue un conflicto entre aficionados de Atlético Nacional.

Según comunicó la periodista Carolina Castellanos a través de su cuenta de X, hinchas de Atlético Nacional, hubo pelea en la tribuna oriental donde estaban ubicados los aficionados ‘Verdolagas’ que requirió la presencia de las autoridades para que no pasara a mayores.

“Al término del primer tiempo entre Santa Fe y Atlético Nacional hubo pelea entre mismos hinchas del equipo verdolaga en la tribuna oriental. Las autoridades tuvieron que intervenir. Estamos llegando al punto de no poder tener hinchas visitantes en ningún estadio 🤦🏼‍♀️🤦🏼‍♀️🤦🏼‍♀️🤦🏼‍♀️“.

Afortunadamente no se ha reportado ningún caso de gravedad y parece que ninguna persona resultó herida.

A continuación le presentamos el video:

Vea también: Hasta Antonio Casale salió a criticar el arbitraje tras las polémicas en Santa Fe vs Atlético Nacional

Polémica en Santa Fe vs Atlético Nacional:

La victoria de Atlético Nacional en El Campín de Bogotá estuvo marcada por la polémica, porque Diego Ulloa anuló el gol de Santa Fe que representaba el empate por una infracción de Hugo Rodallega sobre César Haydar.

El propio futbolista de Atlético Nacional dio a entender que esa infracción la consiguió por su viveza porque cree que el árbitro pudo no haberla señalado.

Si desea leer la nota completa, puede hacer clic aquí