Teófilo Gutiérrez no se contuvo y alzó a un Policía en plena celebración de su gol

Teófilo Gutiérrez fue uno de los protagonistas del partido de ida correspondiente a la final de la Superliga entre Junior y Santa Fe que finalizó igualado a un gol en el Estadio Metropolitano de Barranquilla.

Teo entró al segundo tiempo, intentó provocar a Hugo Rodallega insultándolo, hizo la anotación del empate, se fue expulsado y alzó a un Policía durante la celebración.

Para nadie es un secreto que Teófilo Gutiérrez tiene mucho talento, y por eso, tuvo una gran carrera, que también estuvo marcada por las polémicas.

De hecho, recientemente Radamel Falcao García elogió a Teo y aseguró que fue uno de los mejores compañeros que tuvo en su carrera. Hablando netamente del aspecto deportivo porque su comportamiento es completamente diferente:

“Teo jugaba bien y me hacía jugar bien a mi y todo el equipo. Éramos una pareja de delanteros espectacular, él también fue Rey de América. La personalidad es diferente, otra cosa, pero en lo deportivo me hacía jugar muy bien”, dijo Falcao sobre Teófilo Gutiérrez.

Pues ahora, Teófilo Gutiérrez quedó nuevamente en el ‘ojo del huracán’, no tanto por su cruce con Hugo Rodallega, sino porque se fue expulsado y no podrá estar en la final de vuelta contra Santa Fe en El Campín.

Lo curioso, que muchos no se percataron, fue la manera en que Teo celebró su anotación en la final, alzando a un Policía.

Teófilo Gutiérrez alzó a un Policía en la celebración:

Tal parece que la euforia que sintieron los hinchas del Junior con la anotación de Teófilo Gutiérrez, también la sintió el futbolista, pues no pudo disimular al momento de la celebración.

Teo salió corriendo para buscar a los hinchas, pero se encontró con la Policía que velaba porque ningún hincha invadiera el terreno de juego.

Sin embargo, eso no fue un problema para Teo, pues tan pronto se cruzó con el Policía, decidió alzarlo para festejar, y él, no pudo aguantar la risa.