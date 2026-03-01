¡Estamos en el Mundial! La Selección Colombia Sub-20 Femenina se clasificó a la Copa del Mundo, ¿cuándo se juega?

La Selección Colombia Femenina Sub-20 llegó a la última fecha del Sudamericano, sin la posibilidad de disputar el título, pero con el sueño de clasificar al Mundial de la categoría que se disputará en Polonia.

Para conseguirlo, tenía que obtener un buen resultado contra Argentina, pero desafortunadamente cayeron 0-3. Aún así, lograron la clasificación a la Copa del Mundo gracias a la victoria de Brasil sobre Venezuela.

En ese orden de ideas, las selecciones que participarán en el Mundial Sub-20 de Polonia, por cuenta de Conmebol, son Brasil, Ecuador, Argentina y Colombia.

¿Cuándo se juega el Mundial Sub-20 Femenino?

La Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Polonia 2026 ya tiene fecha oficial. El torneo juvenil, que reunirá a 24 selecciones de todo el mundo, se disputará del 5 al 27 de septiembre de 2026 en diversas ciudades de Polonia, marcando la 12.ª edición de la competición femenina de categoría sub-20 organizada por la FIFA.

Este campeonato, que sirve como escaparate para las futuras estrellas del fútbol femenino, volverá a poner en el foco internacional el talento joven tras la edición anterior. Además de Polonia, anfitriona y clasificada automáticamente, los cupos se completan con equipos provenientes de las seis confederaciones del fútbol mundial.

El calendario contempla tres semanas de intensa competencia, con fases de grupos, rondas eliminatorias y la gran final programada para el 27 de septiembre de 2026. Las sedes estarán repartidas entre varias ciudades polacas que han sido seleccionadas para acoger los partidos y ofrecer un espectáculo futbolístico que promueve el crecimiento del deporte femenino a nivel global.

La confirmación oficial de las fechas fue publicada por la propia FIFA en su sitio web, estableciendo así un hito más en la preparación de selecciones que vienen compitiendo en sus respectivos torneos clasificatorios durante 2025 y 2026.