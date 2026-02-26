Vea los dos golazos de la primera victoria de Colombia en el hexagonal final del Sudamericano Sub-20

Treinta minutos de aplazó el inicio del partido entre la Selección Colombia frente al combinado venezolano que representó la primera victoria ‘Tricolor’ en el hexagonal final.

En la primera fase, Colombia ya había derrotado a Venezuela por la mínima diferencia – que representó su primer triunfo en este campeonato – y necesitaba replicar esa fórmula para seguir soñando, ya no con la posibilidad de ser campeonas, sino de clasificar al Mundial de la categoría.

En los primeros minutos de juego, Venezuela tuvo que hacer una modificación fuera de sus planes, pues Génesis Hernández sufrió un corte luego de chocar con la defensora colombiana Sara Bohórquez. En su lugar ingresó Francelis Graterol.

El juego entró en una disputa física y Luisa Agudelo, guardameta de la Selección Colombia, tuvo que ser atendida por el cuerpo médico debido a un choque con Fabiana Hernández. Afortunadamente fue solo un golpe y la arquera pudo continuar sin ningún problema.

Así transcurrió el primer tiempo, con mucho respeto por ambo de ambas escuadras, que no parecían hacerse daño, hasta que llegó una de las últimas jugadas en el tiempo de adición: Sintia Cabezas centró el balón se desvió ligeramente por una rival, pero no con suficiente determinación para evitar que Marian Sterling pudiera mandar a guardar el balón en la portería y adelantar a la Selección Colombia parcialmente luego de una larga revisión del VAR.

Para la segunda mitad, Zoraida Blanco ingresó en lugar de Paola Briceño, en el afán de empatar el partido, pero en lugar de lograr el objetivo, la Selección Colombia estiró la ventaja tan solo siete minutos más tarde.

Isabella Díaz se inventó una genialidad: bajó el balón de cabeza y se animó a disparar de larga distancia al notar que la guardameta rival estaba adelantada de su portería, y anotó el segundo tanto para darle tranquilidad a la Selección Colombia con su primera victoria en el hexagonal final.

