Hinchas intentaron linchar a un hombre antes del partido entre América de Cali y Alianza

América de Cali tenía que visitar a aAlianza Valledupar en el Estadio Armando Maestre Pavajeau y les fue muy bien: ganaron con anotaciones de Yeison Guzmán, Daniel Valencia y Rafael Carrascal.

Lo que no estuvo tan bien, fue que lo que sucedió en las tribunas, pues se registró una ola de violencia que quedó registrada en video.

Antes del inicio del compromiso, correspondiente a la novena fecha de la Liga BetPlay 2026-2, los hinchas del América llegaron para alentar al cuadro ‘Escarlata’ en este nuevo compromiso.

Desafortunadamente, se dejaron llevar por la ola de violencia contra otro sujeto que presuntamente se había infiltrado en el estadio.

Algunas teorías dicen que fue una pelea entre varias personas, mientras que otras señalan que fue contra un solo sujeto y todo estuvo relacionado con el robo de una bandera.

No hay versión oficial de los hechos, pero sí quedó registrado en video donde se puede ver a un sujeto recibiendo la golpiza sin poder ni siquiera levantarse ante la gran cantidad de personas que lo atacaron.

A continuación le presentamos el video de la pelea en el partido entre América y Alianza Valledupar: