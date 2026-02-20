Hinchas del Junior se la montaron a delegado del América con un apodo tan acorde que lo hizo carcajear

Luis Alejandro Paz, que ahora ejerce como delegado de América de Cali, fue el protagonista de una curiosa escena en el fútbol colombiano en el que los hinchas del Junior ‘se la montaron’ con un curioso apodo, que fue tan ingenioso, que ni el mismo afectado pudo aguantar la risa.

Todo se dio en la reciente jornada de la Liga Betplay Dimayor 2026-I en el duelo en el que Junior se impuso 2-1 a América de Cali, gracias a dos tiros desde el punto penal y con algo de polémica por el tiempo de adición.

Más allá de esa situación, algo que hizo eco de ese encuentro fue el apodo de ‘Campanita’ que le pusieron al hombre que estuvo en la zona del banco técnico.

En video quedó registrado el exjugador que pasó del enfado, pateando una botella, mientras reclamaba una decisión arbitral, a la risa cuando desde la tribuna le comenzaron a gritar en coro: “Campanita-Campanita”. Ante esto, Luis Paz no tuvo más que sonreír y casi que buscar complicidad en el cuarto árbitro por el apodo que le pusieron.

La referencia de Campanita fue dado su parecido con un personaje del entretenimiento en Colombia, Franck Stiward Luna Valencia, conocido popularmente como “Campanita”, que es un bailarín profesional, creador de contenido y que ha estado en varios realities como el Desafío XX (2024) y La Casa de los Famosos Colombia 2026.

Seguramente, en adelante, como ‘Campanita’ será conocido el bueno de Luis Alejandro Paz Mulato, que tras su retiro como futbolista profesional, deporte en el que debutó en 2009, ahora es el delegado de América de Cali.