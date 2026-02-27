Revelaron los 8 equipos del FPC que se rebelarían por la repartición de derechos de TV

Según versiones de prensa, los equipos grandes del fútbol colombiano ‘se revelaron’ y ya no van a permitir que se siga repartiendo el dinero en partes iguales en el tema derechos de televisión, pues creen que esa es la única manera de competir realmente en los torneos internacionales y ya se hizo público el listado de los involucrados.

Esta es una discusión que se ha generado respecto al fútbol colombiano es en la manera en cómo se reparte el dinero correspondiente a los derechos de televisión, pues todos los equipos reciben partes iguales, sin importar si prenden o no televisores.

En primera medida, César Augusto Londoño se encargó de adelantar esta información a través de sus redes sociales señalando que los ‘8 grandes’ del FPC, se unieron para exigir un cambio en las ganancias por derechos de televisión.

“🔥BOMBA en el nuestro fútbol: Los 8 clubes grandes de Colombia decidieron que los derechos de la televisión no se pueden seguir repartiendo por partes iguales. Exigirán que lo que se gane a partir del próximo contrato de TV, se divida por los indicadores internacionales que se manejan en el mundo. Consideran que es la única manera de poder competir en torneos CONMEBOL y que la mayor inversión debe tener una compensación”, señaló Londoño.

Los 8 equipos que se rebelan en el FPC por contrato de TV

Adicional a esto, otro periodista, Juan Felipe Cadavid, reseñó los ocho equipos que piden cambiar la repartición de derechos, los mismos serían: “Nacional, América, Millonarios, Junior, Santa Fe, Cali, Medellín y Once Caldas”.

“Hicieron una reunión de estos equipos y le dijeron al resto de equipos, ‘señores nosotros no cedemos nuestros derechos de imagen, si el nuevo modelo no tiene un tema diferencial por tema de participación internacional, logros y demás’”, señaló en su programa radial.

“Dijeron, ‘si a partir del próximo contrato, los derechos no se reparten de una manera diferente, si no cambia la variable, nosotros 8 no permitimos que nuestros derechos de imagen entren en el negocio’. Ellos argumentan que es la única manera de recibir un dinero adicional para competir realmente a nivel Conmebol”, añadió.

Sobre esto último, también explicó Londoño que “Los 8 clubes que plantean la gran rebelión en el fútbol colombiano han ganado 90 Ligas de 100 y 138 títulos sumando los internacionales. En el mundo los derechos de TV se reparten así: 50 % Entre todos por igual 25 % Por resultados 25 % Por audiencia televisiva”.

De momento, las versiones de prensa coinciden y apuntan a que los equipos más grandes del fútbol colombiano Nacional, América, Millonarios, Junior, Santa Fe, Cali, Medellín y Once Caldas, están en la misma línea y quieren romper contra la supremacía de equipos chicos que tienen el mismo poder de decisión en las Asambleas.