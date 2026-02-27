Abel Aguilar confesó en cuál equipo del fútbol colombiano le hubiera gustado jugar

Abel Aguilar es uno de los mejores mediocampistas que ha tenido la Selección Colombia en los últimos años, razón por la cual, tuvo la oportunidad de disputar en dos ocasiones la Copa del Mundo, y también jugar en diferentes equipos como Hércules, Real Zaragoza, Deportivo La Coruña, Touluse o Belenense a nivel mundial, mientras que en nuestro país jugó para Deportivo Cali y Unión Magdalena.

El exfutbolista confesó que hubo un equipo del fútbol colombiano donde le hubiera gustado jugar y se trata del Junior de Barranquilla.

Abel Aguilar habló en una entrevista de Win Sports, donde intentaron ponerlo ‘entre la espada y la pared’ al preguntarle por el equipo donde le hubiera gustado jugar en el fútbol colombiano.

El exfutbolista confesó que tiene un cariño muy especial por el Junior de Barranquilla debido a que sus papás son de la Costa, y aunque jugó para Unión Magdalena, cumpliendo el sueño de su padre, considera que le hubiera encantado defender los colores del ‘Tiburón’:

“Yo nací en Bogotá, pero mis papás son costeños; yo siempre he ido al Campín a ver al Junior y Unión Magdalena. El cariño por el Junior es especial porque es un cariño de niño, entonces me hubiera encantado jugar allí, porque tengo raíces, porque es toda mi familia”.

Eso sí, Abel Aguilar dejó claro que Deportivo Cali es el club más importante de su carrera y eso nada lo cambia, pero Junior es un club muy especial para él.

“Cali es el equipo de mi corazón, pero me hubiera encantado jugar en Junior; desafortunadamente no se dio, jugué en Unión Magdalena, mi papá es hincha y le cumplí ese deseo”.

