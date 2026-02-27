“Como un varón… HIJUE***”, contundente respuesta de Juan Felipe Cadavid a uno de sus seguidores

En medio de la goleada de Millonarios a Deportivo Pereira en El Campín, se dio una inesperada situación con el periodista Juan Felipe Cadavid, que le respondió con gran contundencia a uno de sus seguidores que lo insultó previamente.

Todo se derivó de la primera anotación del cuadro Embajador, producto de Sebastián Valencia, con un gran cobro de tiro libre.

Vea acá: “Les dije decentemente que eran muy malos, que eran petardos”, Eduardo Méndez a los árbitros

Ante esto, un usuario en redes sociales apareció a comentar contra Cadavid, que estaba comentando el juego en Win Sports y señaló: “Pobre el hijue***tica de @JFCadavid Debe ser terrible para él tener que ver ese golazo de millos y no poder hablar mal del equipo al aire”.

Lo que parecía un comentario más, de los muchos que abundan en las redes entre los fanáticos del fútbol, pasó a otro nivel cuando el periodista le respondió y lo hizo con una contundencia que nadie vio venir.

Al insulto, señaló: “Ruben, si me va a insultar hágalo con fuerza, como un varón… HIJUEP***… Le salió muy rosa con el diminutivo. Abrazo”.

Como era de esperarse, la respuesta de Juan Felipe Cadavid hizo gran eco y de inmediato se comenzó a replicar, generando comentarios de todo tipo por no quedarse con la espinita tras el insulto que le lanzaron.