Es su víctima favorita: Millonarios le hizo cinco goles por segunda vez a Yimmy Gómez

Millonarios goleó 5-1 a Deportivo Pereira y no solo sumó tres puntos importantes, sino que de a pocos vuelve a enamorar a su hinchada, porque ‘goles son amores’.

Lo curioso es que Millonarios ya le había hecho cinco goles a este mismo portero, cuando defendía los colores de Independiente Medellín.

Millonarios ya le había hecho cinco goles a Yimmy Gómez:

Resulta que Millonarios hizo cinco goles contra Independiente Medellín en la Liga BetPlay 2024-1. En aquel partido que marcó el debut del ‘Embajador’ en el fútbol colombiano en 2024, Édgar Guerra anotó triplete, Leonardo Castro hizo un gol y Larry Vásquez selló la goleada sobre el ‘Poderoso’.

Curiosamente, ese equipo del Medellín, tuvo a Yimmy Gómez como el guardameta titular, el mismo que recibió los cinco goles del ‘Embajador’ en la noche del jueves 26 de febrero, ahora con la camiseta de Deportivo Pereira.

Una vez más, Leo Castro le anotó, aunque en esta ocasión, todos los goles fueron marcador por futbolistas diferentes. También contribuyeron Sebastián Valencia, Mateo García, Carlos Sarabia y Beckham David Castro.

“Repito porque cometí un error de digitación: Millonarios no hacía cinco goles en un partido desde el 21 de enero de 2024, al Medellín. El arquero era Yimy Gómez, el mismo de hoy. Crédito a Valentina Rincón”, escribió José Orlando Asencio en su cuenta de X.

La última vez que Millonarios hizo cinco goles en un partido:

Después del 5-0 sobre Medellín en enero, Millonarios se volvió a despachar con cinco anotaciones en segundo semestre: Fue exactamente el 14 de noviembre de 2024, enfrentando a Boyacá Chicó.

En aquella ocasión, el ‘Embajador’ anotó a través de Kevin Palacios (x2), Santiago Giordana, David Mackálister Silva y Radamel Falcao García.