“Debe estar nervioso con esta entrevista”, Carlos Bacca vaticinó un problema para Alfredo Arias

Carlos Bacca habló sobre su anhelado regreso a las canchas con la camiseta del Junior de Barranquilla y la competencia que tendrá con Teófilo Gutiérrez, Luis Fernando Muriel y Guillermo Paiva.

Bacca dejó claro que Alfredo Arias tendrá un problema al momento de elegir sus delanteros porque los cuatro son muy buenos.

Carlos Bacca habló con El Heraldo sobre su actualidad y su regreso a las canchas luego de muchos meses de ausencia por una grave lesión que puso en duda la continuidad de su carrera.

Bacca aseguró que tiene muy buena relación con sus compañeros y considera que es importante tener a tantos buenos delanteros en el equipo, teniendo en cuenta que no solamente tienen partidos del rentado local, sino que también tienen compromisos de la Copa Libertadores.

“El profe debe estar nervioso con esta entrevista (risas). La veo bien, porque es una competencia sana. Con Muriel hay una bonita relación, es como un hermano. Hemos estado muchos años juntos en la Selección y cuando hemos tenido vacaciones también hemos compartido juntos. También con Teo y con Paiva. Por eso digo que es una competencia sana. El problema va a ser del profesor (Alfredo Arias), pero es un problema bonito. Puede poner a dos y después hace dos cambios. Pero también es un problema para el equipo rival, porque saben que al frente hay cuatro delanteros competentes. A nosotros nos toca ponernos bien y a disposición del cuerpo técnico para poder dar lo mejor y aportarle al Junior.

Porque si nosotros estamos bien, el que va a ser el beneficiado es el club. Vienen muchos partidos vienen muchos viajes. Hay partidos de Libertadores que serán lejos, estamos en el ‘Bombo 3’, te tocará un brasilero, un argentino, llegas y a los dos días tienes que volver a jugar. Hay partidos de Libertadores que se van a cruzar con los mata-mata de las semifinales, con el favor de Dios que clasifiquemos. Entonces tenemos que estar bien todos".