Carlos Bacca definió su futuro y renovó por un tiempo más con Junior para poder competir junto a ‘Teo’ y Muriel

Junior de Barranquilla confirmó la renovación de contrato de Carlos Bacca por seis meses más, asegurando la continuidad de uno de los jugadores más representativos de su historia reciente. El delantero, cuyo vínculo había finalizado el 31 de diciembre de 2025, extendió su permanencia hasta mediados de 2026, en una decisión que refuerza el proyecto deportivo del club y mantiene en la institución a una de sus principales referencias futbolísticas y simbólicas.

La noticia fue oficializada a través de los canales institucionales del equipo rojiblanco, que destacó la importancia de Bacca como ídolo, goleador y referente dentro y fuera del campo. A sus 39 años, el atacante barranquillero continúa siendo una pieza de peso en el plantel, no solo por su capacidad deportiva, sino también por su liderazgo y por la conexión que mantiene con la hinchada, que lo identifica como uno de los máximos exponentes del ADN del club.

La renovación se da en un contexto especial, ya que Bacca viene de superar una lesión en el tendón de Aquiles que lo mantuvo alejado de las canchas durante buena parte de la temporada anterior. Su regreso progresivo a la actividad competitiva es seguido de cerca por el cuerpo técnico y el área médica, que trabajan en un plan de readaptación física para que el delantero pueda volver a aportar en plenitud de condiciones. La expectativa es que esté disponible en las primeras semanas del semestre, siempre que su evolución sea la esperada.

Para Junior, asegurar la continuidad de Bacca representa estabilidad en una zona clave del campo como lo es el ataque. Más allá de los nombres que conforman el frente ofensivo, la presencia del experimentado goleador aporta una cuota de jerarquía y conocimiento del entorno competitivo local e internacional. Su experiencia en ligas europeas y en torneos continentales lo convierten en una voz autorizada dentro del vestuario, especialmente en un plantel que combina juventud con futbolistas de recorrido.

Desde lo institucional, la renovación también responde a un mensaje claro hacia la afición: el club apuesta por sostener sus referentes históricos y por mantener una identidad construida alrededor de jugadores que han marcado época. Bacca es uno de los máximos goleadores en la historia de Junior y su nombre está ligado a títulos, campañas destacadas y momentos decisivos que forman parte de la memoria colectiva del equipo barranquillero.

El contrato por seis meses deja abierta la posibilidad de una evaluación posterior, tanto desde lo deportivo como desde lo físico, para definir si el vínculo puede extenderse más allá de mediados de 2026. Mientras tanto, el objetivo inmediato es que el delantero pueda recuperar ritmo de competencia y aportar con goles, asistencias y liderazgo en los torneos que dispute Junior durante el semestre.

La continuidad de Carlos Bacca no solo es una noticia relevante en lo deportivo, sino también en lo emocional. Para el entorno rojiblanco, su permanencia simboliza la vigencia de un referente que ha sabido construir una relación especial con la camiseta y con la ciudad. Junior, por su parte, ratifica que sigue confiando en la experiencia como un pilar fundamental para sostener sus aspiraciones en la Liga BetPlay y en los retos que afrontará durante la temporada.