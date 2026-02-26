Revelaron la verdadera razón por la cual Westcol viajó en el mismo avión de Atlético Nacional a Bogotá

Atlético Nacional viajó a la capital del país para el partido contra Santa Fe correspondiente a la fecha 5 de la Liga BetPlay 2026-1 que fue necesario cambiarlo de fecha debido a las malas condiciones en las que estaba el terreno de juego de El Campín.

En sus redes sociales, Atlético Nacoinal compartió fotos de su llegada a Bogotá y a muchos les llamó la atención que apareció Westcol en una de ellas.

Ante las preguntas, la institución ‘Verdolaga’ se pronunció con Blu Radio y aclaró que la presencia de Westcol no obedeció a un plan conjunto ni a una colaboración formal.

Según la explicación oficial, tanto el equipo como el creador de contenido coincidieron casualmente en el mismo vuelo hacia Bogotá y, al descender del avión, sus rutas se cruzaron al transitar por el aeropuerto.

No existe un acuerdo comercial ni vínculo contractual entre el club y el influencer.

A continuación le presentamos las fotos donde aparece Westcol junto a los futbolistas de Atlético Nacional:

