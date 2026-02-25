Fuerte castigo de Dimayor a Fabián Sambueza por lo que le dijo al árbitro: “Me dejé llevar por la rabia”

Fabián Sambueza recibió un fuerte castigo por cuenta de Dimayor luego de ser expulsado en el partido correspondiente a la fecha 8 de la Liga BetPlay 2026-1 entre Atlético Bucaramanga.

El argentino le dijo al árbitro que era un “cag0n”, hecho que le acarreó un castigo, tanto económico como deportivo.

Tras el término del partido, Fabián Sambueza reconoció que se había equivocado en su reacción contra el árbitro, pero aseguró que se dejó llevar de la rabia porque sentía que le pegaron mucho y no había ningún respaldo por cuenta del juez central.

“Cometí un error que me sirve de aprendizaje. Le dije una palabra al árbitro que no se la tendría que haber dicho La realidad es que le dije que era un cagón. Me pegan, me pegan y no me pitan, entonces llega un momento en que uno se enoja Me dejé llevar por la rabia. Tocará mejorar esa parte. Los árbitros también son humanos y se pueden equivocar”.

De esta manera, el Comité Disciplinario de la Dimayor le impuso una sanción de tres partidos a Fabián Sambueza, quien se perderá las fechas 9ª, 10ª y 11ª; que corresponden a enfrentamientos contra Medellín, Pereira e Internacional de Bogotá.

Adicionalmente, al argentino le impusieron una multa de $5.252.000 no solamente por la expulsión, sino por sus palabras al árbitro.