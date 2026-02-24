Se jugó la primera fecha de la Copa Trinche Rushbet Bogotá 2026 y este fue el balance que dejó

El campeón, Calle 13, y el Subcampeón, Los Primos ganaron sus respectivos partidos frente a equipos que vienen del Ascenso, 1-0 frente a Atlético Anapoima y 2-0 vs Villa Jerónimo. Por su parte de los 4 ascendidos, solo 2 lograron sumar Everest y Civil United que igualaron sus juegos por idéntico marcador. Se han marcado 15 goles en 16 encuentros, se mostraron 20 amarillas y 5 tarjetas rojas.

Por las canchas de Compensar en la avenida 68, ya desfilaron algunos futbolistas reconocidos como Rafael Robayo, Dario Rodriguez, Robert Lara, Juan Daniel Roa y Oswald Alvarez, que jugó Champions League con Anderlecht. El miércoles 25 de Febrero se abrirá la segunda fecha de la fase de grupos y ya hay algunos partidos imperdibles.

Civil United vs Borghi-JInversiones, Los Primos vs Renco -Sangox FC y Sura-Nacional de Electricos vs Maracaneiros. Una vez acaben las 7 fechas de la fase de grupos, arrancan la fase eliminatoria con los octavos de final y el domingo 17 de Mayo de 2026, se conocerá el campeón de la edición 2026 en Bogotá.

El próximo domingo 15 de febrero de 2026, desde la 1:00 p.m. en el Estadio de Compensar AV 68, se inaugurará oficialmente la sexta temporada de la Copa Trinche Rushbet, el torneo de fútbol aficionado más grande de Colombia. Y en Publimetro Colombia, como medio aliado, estaremos acompañando cada jugada, cada gol y cada historia, porque el fútbol se vive y se goza con la gente.

A las 3:30 p.m. rodará el balón en el primer partido del año para una nueva edición: en 2026 la Copa Trinche se jugará en cinco departamentos, contará con más de 200 equipos, superará los 500 partidos y repartirá más de $400.000.000 de pesos en premios. Una cifra que confirma el crecimiento imparable del torneo que cambió para siempre el fútbol amateur del país.

Bogotá abre la fiesta con 32 equipos de élite

La capital será nuevamente el punto de partida. Los 32 mejores equipos aficionados de Bogotá disputarán el título que hoy defiende Calle 13, campeón 2025 y actual rival a vencer. El equipo que conquistó la ciudad con un fútbol valiente y contundente regresa con la misión de mantener la corona.

Entre los grandes protagonistas también destacan clubes con historia reciente como Independiente Bogotá Aborigen (campeón 2021), Monarca FC (2023) y Macondo FC (2024), además de la expectativa que generan los cuatro ascendidos desde el torneo más competitivo que ha tenido la organización: Villa Jerónimo, Civil United, Atlético Anapoima y Everest, que lograron su cupo tras imponerse entre 60 equipos.