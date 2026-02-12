¡Vuelve la Copa Trinche Colombia! Más de $400 millones en premios y 200 equipos en la edición 2026

El próximo domingo 15 de febrero de 2026, desde la 1:00 p.m. en el Estadio de Compensar AV 68, se inaugurará oficialmente la sexta temporada de la Copa Trinche Rushbet, el torneo de fútbol aficionado más grande de Colombia. Y en Publimetro Colombia, como medio aliado, estaremos acompañando cada jugada, cada gol y cada historia, porque el fútbol se vive y se goza con la gente.

A las 3:30 p.m. rodará el balón en el primer partido del año para una nueva edición: en 2026 la Copa Trinche se jugará en cinco departamentos, contará con más de 200 equipos, superará los 500 partidos y repartirá más de $400.000.000 de pesos en premios. Una cifra que confirma el crecimiento imparable del torneo que cambió para siempre el fútbol amateur del país.

Bogotá abre la fiesta con 32 equipos de élite

La capital será nuevamente el punto de partida. Los 32 mejores equipos aficionados de Bogotá disputarán el título que hoy defiende Calle 13, campeón 2025 y actual rival a vencer. El equipo que conquistó la ciudad con un fútbol valiente y contundente regresa con la misión de mantener la corona.

Entre los grandes protagonistas también destacan clubes con historia reciente como Independiente Bogotá Aborigen (campeón 2021), Monarca FC (2023) y Macondo FC (2024), además de la expectativa que generan los cuatro ascendidos desde el torneo más competitivo que ha tenido la organización: Villa Jerónimo, Civil United, Atlético Anapoima y Everest, que lograron su cupo tras imponerse entre 60 equipos.

La competencia no solo es deportiva, también es económica. Estos son los premios oficiales de la Copa Trinche Rushbet Bogotá 2026:

Campeón: $80.000.000

Subcampeón: $30.000.000

Semifinalistas: $7.500.000

Goleador: $1.000.000

Valla menos vencida: $1.000.000

MVP del torneo: $2.000.000

Mejor entrenador: $1.000.000

Una final histórica y un cupo nacional en juego

La gran final se disputará a mediados de mayo de 2026 y entregará el primer clasificado, en representación de Bogotá, a la quinta edición de la Gran Final Nacional, que por primera vez tendrá como sede a Soledad, Atlántico.

Equipos participantes Copa Trinche

1. Calle 13 (campeón 2025) ⭐

2. Academia Internacional

3. Alianza Sur FC

4. Arnoldo Iguarán FC

5. Atlético Chía - La Acadé

6. Atlético Granada

7. Blackriver Naisu

8. Bogota United

9. Borgi Internacional

10. Clan FC

11. Club Deportivo Maracaneiros

12. Corporación Deportiva Legends

13. Embajadores Bogotá

14. Expreso Azul Sibate

15. File Away FC

16. Gamero FC

17. Independiente Bogotá Aborigen (campeón 2021) ⭐

18. Kadima FC

19. Los Primos F.C.

20. Macondo FC (campeón 2024) ⭐

21. Movilser Seven FC

22. Monarca FC (campeón 2023) ⭐

23. Real Sporting Promatch

24. Renco F.C.

25. Rotterdam FC

26. Suramericana de Transportes

27. Tu Reserva Motilones

28. Tv Ondina - Toyonissan

29. Atlético Anapoima (Ascenso Trinche 2025) ⬆

30. Civil United (Ascenso Trinche 2025) ⬆

31. Everest (Ascenso Trinche 2025) ⬆

32. Villa Jerónimo (Ascenso Trinche 2025) ⬆

En Publimetro Colombia seguiremos de cerca cada fecha, cada resultado y cada historia que nazca desde las canchas populares. Porque cuando el fútbol es del barrio, se siente diferente. Y aquí, más que contarlo, lo vivimos y lo gozamos contigo.