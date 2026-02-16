Comenzó la sexta temporada de la Copa de barrio más grande de Colombia

La jornada abrió con una rueda de prensa, que contó con la presencia de Jorge Chaparro, presidente de la Liga de Fútbol de Bogotá, Felipe Maldonado, CEO de Novo Fútbol, Emilia Pérez, Directora de Mercadeo de Rushbet para LATAM, Nelson Ramos, ex arquero profesional y jugador de la Copa Trinche en el Valle y Moris Guzmán, Leyenda ‘Trinche, que se retira luego de su paso por el campeonato y quien jugó en Independiente Santa Fe.

“Hoy estamos empezando esta nueva temporada de lo que llamamos la Copa de Barrio más grande Colombia, que tiene presencia en 5 departamentos del país, más de 200 equipos participantes, más de 6000 jugadores y este año vamos a tener más de 600 partidos, con la posibilidad de abrir una sexta sede en un nuevo departamento de Colombia”, afirmó Felipe Maldonado.

En la Copa Trinche Bogotá 2026, competirán 32 equipos, divididos en 4 grupos de 8 equipos cada uno y que cuenta con los 4 clubes ascendidos desde el Ascenso Trinche, torneo que contó con la participación de 60 equipos y en este 2026 se esperan que sean más de 100 participantes, que buscarán una casilla para 2027 en la Copa.

“Para la Liga de Fútbol de Bogotá son muy importantes este tipo de torneo por su organización, por su seriedad y porque nuestros muchachos ven en ellos la esperanzas que a veces se pierde por la edad. Bogotá tuvo el año pasado un año biótico, donde tuvimos diferentes logros: 7 títulos nacionales y 1 internacional, y esto no se había logrado nunca. La Trinche nos ha ayudado mucho para eso”, declaró el presidente Jorge Chaparro.

Luego de la rueda de prensa se pasó a un Mundial de penales, como actividad de inauguración y que involucró a Nelson Ramos y José Aponzá, como arqueros y un miembro de los 32 equipos participantes del certamen bogotano.

“Muy feliz de estar en Bogotá y en Compensar, que fue el lugar donde debuté en Copa con Millonarios vs Academia. Felicitar a este gran torneo, lo estoy jugando en Cali y es muy competitivo. Además, muy contento porque abre la puerta nacional e internacional para muchos jugadores que tienen la esperanza de llegar”, puntualizó Nelson Ramos.

El pitazo inicial tuvo el homenaje a Moriz Guzmán, leyenda ‘Trinche’ quien hizo parte en 2025 del plantel de Calle 13, actual campeón de Bogotá y equipo que abrió el torneo 2026 en la capital, venciendo en un disputado juego 1-0 a Atlético Anapoima, recién ascendido a la Copa Trinche.

En el segundo encuentro finalizó con igualdad 1-1 entre Movilser- Tayrona FC y Alberto Gamero FC - MF Gestión Deportiva. La jornada contó con unos 1.500 asistentes, que colmaron las gradas del Estadio de Compensar y que disfrutaron de los encuentros y de ver a figuras como Rafael Robayo, Robert Lara, Hugo Acosta, entre otros.

Este año en Bogotá, la Copa Trinche Rushbet entregará los siguientes premios:

Campeón: $80.000.000

Subcampeón: $30.000.000

Semifinalistas: $7.500.000

Goleador: $1.000.000

Valla Menos Vencida: $1.000.000

MVP del torneo: $2.000.000

Mejor Entrenador: $1.000.000

La Final del torneo capitalino será a mediados de mayo de 2026 y tendremos al primer clasificado, en representación de Bogotá, a la quinta edición de la Gran Final Nacional, que tendrá sede por primera vez en Soledad, Atlántico. Bienvenidos una vez más a la Copa de barrio más grande de Colombia, cada vez es más popular, visible y exigente.

¡Que ruede el balón. Que viva el barrio. Que llegue la magia!