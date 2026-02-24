Neymar out: Medios brasileños informan que Carlo Ancelotti habría decidido no convocar al astro para los amistosos de marzo

La selección de Brasil afrontará en marzo una nueva fecha FIFA con partidos amistosos de preparación rumbo al Mundial de 2026, pero uno de los nombres históricos del equipo no aparecería en la lista. Según diversos reportes de la prensa brasileña, Carlo Ancelotti habría decidido no convocar a Neymar para los compromisos ante Francia y Croacia en territorio estadounidense.

La determinación estaría ligada principalmente a la situación física del delantero y a la necesidad del cuerpo técnico de evaluar otras alternativas en el tramo final previo a la Copa del Mundo. Neymar ha tenido un largo proceso de recuperación tras lesiones de consideración que lo alejaron de la selección desde octubre de 2023, y aunque ha vuelto a tener actividad a nivel de clubes, todavía no ha logrado una continuidad plena.

Desde la llegada de Ancelotti al banquillo brasileño, el mensaje ha sido claro: prioridad al rendimiento actual y al equilibrio del grupo por encima del peso del nombre propio. En ese contexto, la ausencia de Neymar en la convocatoria de marzo no significaría necesariamente una ruptura definitiva, pero sí marca un momento importante en la planificación del equipo.

Los amistosos ante Francia y Croacia serán una prueba exigente para la “Canarinha”, que busca consolidar una base competitiva de cara a la cita mundialista. El entrenador italiano pretende aprovechar cada fecha disponible para observar variantes tácticas y futbolistas que puedan aportar frescura y regularidad. La no inclusión de Neymar abre espacio para que otros atacantes asuman protagonismo y sumen minutos en escenarios de alta exigencia.

En Brasil, la noticia ha generado debate. Para algunos sectores, se trata de una decisión lógica considerando el historial reciente de lesiones del jugador y la necesidad de priorizar futbolistas en plenitud física. Otros, en cambio, sostienen que la experiencia y el talento de Neymar siguen siendo diferenciales y que debería estar en la órbita del equipo mientras mantenga opciones competitivas.

Lo cierto es que el panorama de cara al Mundial aún no está cerrado. La lista definitiva se definirá en los meses previos al torneo y dependerá en gran medida del rendimiento que cada jugador muestre con su club. En ese escenario, Neymar todavía tendría margen para recuperar terreno si logra continuidad, ritmo y regularidad.

Por ahora, todo indica que marzo será una ventana sin el histórico ‘10’. Una decisión que refleja el momento de transición que vive la selección brasileña y la intención de Ancelotti de construir un equipo competitivo más allá de los nombres propios.