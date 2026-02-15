La verdad detrás de la foto viral de Carlo Ancelotti siendo besado por tres mujeres en el carnaval de Río de Janeiro

Una fotografía que muestra al técnico Carlo Ancelotti supuestamente siendo besado por tres mujeres al mismo tiempo se ha vuelto viral en redes sociales durante el carnaval celebrado en Brasil este febrero de 2026. La escena, compartida tanto en plataformas como X y otras redes, desató una ola de reacciones en Internet, con miles de usuarios comentando y compartiendo la imagen desde diferentes ángulos, muchos con tono humorístico.

La instantánea fue vinculada al Carnaval de Río de Janeiro, una de las celebraciones más emblemáticas del país sudamericano, donde Ancelotti ha sido visto participando de eventos festivos junto a su esposa y con su equipo de trabajo. Sin embargo, aunque la foto muestra al exentrenador de Real Madrid y ahora director técnico de la Selección de Brasil, lo que en realidad se está viralizando carece de verificación independiente de que la escena ocurriera tal como se presenta en la imagen.

Medios de verificación y plataformas deportivas han señalado que la fotografía parece ser una creación manipulada con herramientas de inteligencia artificial o un montaje elaborado, y no una documentación de un hecho real. En algunos casos, se ha etiquetado como un montaje diseñado con fines virales que mezcla elementos reales (la presencia de Ancelotti en el carnaval) con detalles ficticios (la escena de los tres besos simultáneos).

Ancelotti, de 66 años, asistió efectivamente a eventos de carnaval en Brasil, incluyendo celebraciones en Salvador y en São Paulo, acompañado de su esposa, Mariann Barrena McClay, con quien está casado desde 2014. Imágenes y videos del entrenador disfrutando de las festividades, abrazando a exfutbolistas y compartiendo con la afición sí son auténticos y han sido difundidos por medios locales y agencias de noticias.

La versión que muestra a Ancelotti besado por tres mujeres apareció primero en publicaciones de usuarios, y medios la retomaron sin verificar su veracidad. Usuarios en redes reaccionaron con humor, con comentarios como “Don Carlo está disfrutando la vida” o sugerencias satíricas sobre su estancia en Brasil, lo que ayudó a que la imagen se esparciera rápidamente en Internet.

Este caso no es aislado. En la era de la inteligencia artificial y de las redes, imágenes generadas digitalmente pueden mezclarse con contenidos reales, causando confusión incluso entre usuarios habituales de redes sociales. Expertos recomiendan revisar el contexto original, las fuentes y si la publicación proviene de medios confiables antes de asumir que un contenido visual es auténtico.

Aunque Ancelotti sí estuvo en Brasil disfrutando de los carnavales y participando en eventos junto a la afición, la imagen de él besado por tres mujeres al mismo tiempo no ha sido confirmada como genuina y es muy probable que sea un montaje digital viral.