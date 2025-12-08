Un hincha le ofreció su rodilla a Neymar y el futbolista le pidió las dos 😂

Con gran influencia de Neymar, Santos venció 3-0 al Cruzeiro, y no solamente se salvó del descenso, sino que además logró clasificarse a la Copa Sudamericana.

El astro brasileño, quien jugó lesionado para ayudar a su equipo en ese momento tan difícil, le dijo a un hincha que necesitaba sus dos rodillas, cuando él le ofreció una.

Le puede interesar: Iván Mejía predijo que “dos DT pueden no comer natilla” por culpa de los cajoneros

Para nadie es un secreto que Neymar fue muy criticado en su llegada a Santos porque estaba en fuera de forma y no había podido demostrar el gran talento que lo ha acompañado durante toda su carrera.

Tras del hecho, se lesionó en la recta final del campeonato cuando Santos tenía un margen de error muy mínimo para no perder la categoría, y cuando todos pensaban que ya no jugaría más este año, Neymar hizo lo posible para poner su granito de arena y evitar el descenso de su equipo.

Neymar no se ausentó y logró cinco goles en los últimos cinco partidos, firmando la presencia de Santos en la primera división para el próximo año, y, además, la participación en competencia internacional, específicamente en la Copa Sudamericana 2026.

La actuación de Neymar en la victoria de Santos llevó a que los hinchas lo aplaudieran, ovacionaran y reconocieran como su último ídolo.

Vea también: ¿Es verdad que Daniel Muñoz no fue convocado porque los arrestaron por agredir a una persona en la calle?

Neymar y un divertido momento con un hincha:

En medio del calentamiento previo al partido frente a Cruzeiro, un hincha le gritó a Neymar que estaría dispuesto a darle su rodilla para que él pueda jugar.

Neymar alcanzó a escuchar y entre risas le dijo que necesitaría las dos rodillas.

A continuación le presentamos el gracioso momento: