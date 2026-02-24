Medellín pegó primero y quiere pegar dos veces: Hora y canal de su partido por Copa Libertadores

En territorio uruguayo, Independiente Medellín le ganó 2-1 al Liverpool en el partido de ida de la fase 2 de la Copa Libertadores, con anotaciones de Francisco Fydriszewski y Hayden Palacios. Ahora, el ‘Poderoso’ buscará hacerse fuerte en su casa para conseguir a un cupo a la fase 3 y seguir soñando con llegar a la fase de grupos (instancia a la que no clasifica desde 2023).

Le puede interesar: “Santa Fe de Medellín”: Insólito error de club argentino que confirmó fichaje al ‘León’

Una mínima ventaja tiene Medellín sobre Liverpool, pero este partido lo afrontará sin la presencia de Alejandro Restrepo, el entrenador, quien fue expulsado en el partido de ida luego de la revisión del VAR por retener el balón, sin importar que un rival lo hizo caer.

Es importante remarcar que el presente del cuadro ‘Poderoso’ no es el mejor, y para la muestra, su más reciente partido, cuando empataron a dos goles frente a Llaneros, que les impidió subir del puesto 16 en la tabla del ‘todos contra todos’ del fútbol colombiano, pero buscan que su situación en el torneo continental sea diferente.

Por su parte, Liverpool, que tampoco está en un gran momento en su liga - actualmente ocupa la décima posición con 4 puntos, a cinco de líder - necesita ganar al menos por la mínima diferencia para no quedar eliminado todavía de la Copa Libertadores y forzar la definición desde la tanda de penales.

Las claves: El vencedor de esta llave se enfrentará en la fase 3 al ganador entre Guaraní y Juventud de las Piedras, cuyo partido de ida finalizó igualado sin goles.

Ficha del partido:

Medellín vs Liverpool

Estadio: Atanasio Girardot

Hora: 7:30 p.m. (hora local)

Árbitro: Anderson Daronco (Brasil)

Transmisión: ESPN

Más partidos de la Copa Libertadores:

PUBLICIDAD

5:00 p.m. l Huachipato vs Carabobo

A primera hora, es decir, a partir de las 5:00 p.m., se enfrentarán Huachipato y Carabobo, cuyo partido de ida, en Venezuela, finalizó con victoria por la mínima diferencia para el cuadro local, que además, sufrió la expulsión de Juan Camilo Pérez.

Huachipato, que es líder del fútbol chileno, intentará darle vuelta al marcador en su casa.

7:30 p.m. l Sporting Cristal vs 2 de Mayo

En simultáneo al partido del Medellín vs Liverpool, jugarán Sporting Cristal vs 2 de Mayo, quienes empataron a dos goles en el vibrante partido de ida (dos goles y dos autogoles), que se disputó en territorio paraguayo.

En dicho compromiso, también se presentó un expulsado, es el caso de Luis Ibérico, del equipo peruano, quien se perderá este juego de vuelta.