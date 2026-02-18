Alejandro Restrepo salió a volar por partida doble: lo tumbaron y lo sacaron del partido de cuenta del VAR

Alejandro Restrepo, técnico de Independiente Medellín, fue protagonista de una situación pocas veces vista en el fútbol: el entrenador expulsado por una revisión desde el VAR, en su duelo de Copa Libertadores. Después de que lo sacaron a volar por un empujón, también salió a volar del partido con roja.

Fue en el duelo de fase 2 de clasificación, en la visita del Poderoso a Liverpool de Montevideo que se dio la acción que llamó la curiosidad de muchos.

Cuando se jugaban los minutos finales, se dio una acción en la que el entrenador colombiano terminó en el suelo, empujado por un jugador del cuadro Charrúa.

Sin embargo, tras la revisión, se vio que Alejandro Restrepo evitó que el jugador tomara el balón de manera rápida para reanudar el lateral, lanzando lejos el balón, tras moverlo con su otro pie; esto antes del choque que sacó al DT por los aires, pero su conducta antideportiva fue considerada como expulsión por el árbitro del partido.

Roja para Alejandro Restrepo que dejó a sus dirigidos de Independiente Medellín sin entrenador desde la raya en el duelo de Copa Libertadores ante Liverpool de Uruguay.