“Jugué con 42 de fiebre”, Iván Arboleda recordó un partido que marcó su carrera

Iván Mauricio Arboleda, quien actualmente defiende los colores de Águilas Doradas tras salir de Millonarios, se refirió a su paso por la Selección Colombia.

El guardameta recordó un partido con la ‘Tricolor’ que jugó con 42 de fiebre omitiendo las indicaciones médicas.

Le puede interesar: ¿Cuánto dinero costó el nuevo hotel de la Selección Colombia en Barranquilla?

Iván Arboleda concedió una entrevista con Win Sports, donde recordó sus convocatorias a la Selección Colombia bajo las órdenes de Carlos Queiroz.

El guardameta de 29 años fue titular en la Selección Colombia en el partido contra Corea del Sur que se disputó el 26 de marzo de 2019, cuyo resultado fue 1-2 a favor de Corea.

Ese día, Corea del Sur se adelantó en el marcador a los 15 minutos de juego por medio de Heung-min Son, quien disparó el balón hacia la humanidad de Arboleda, pero el arquero no pudo responder y encajó un gol tras un error que le costó caro. En la segunda anotación de Corea, también Arboleda tuvo responsabilidad.

Siete años después, Arboleda recordó que ese partido lo jugó enfermo, pues tenía una fiebre superior a 42 grados, pero no quiso perder la oportunidad de cumplir su sueño y defender los colores del combinado nacional:

PUBLICIDAD

“Fue una forma no esperada. Cuando tenemos la oportunidad, no es una excusa porque ya han pasado varios años, y nunca he hablado de esto, pero me tocó jugar enfermo, el médico lo sabe, la Selección, me decían que no jugara, pero yo no podía desaprovechar la oportunidad que venía esperando mucho tiempo por falta de experiencia en ese momento, era muy joven, las ganas de jugar, ponerme la camiseta, llevó a cometer ese error muy personal

Nadie lo sabía, no es una excusa, jugué con 42 de fiebre y en Japón sentía el arco como si fuera más grande, pero son cosas que, uno como jugador, aprende".