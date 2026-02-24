¿Cuánto dinero costó el nuevo hotel de la Selección Colombia en Barranquilla?

Este martes 24 de febrero se llevó a cabo la inauguración del Hotel de la Selección Colombia en Barranquilla, específicamente en el sector de Alameda del Río, y cuenta con un área de 4.000 metros cuadrados repartidos en 48 habitaciones, tanto dobles como sencillas.

También hay terraza, zona lúdica, fisioterapia, barbería y peluquería, por eso le contamos cuánto costó esta construcción.

Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, habló con El Heraldo, sobre algunos detalles respecto al nuevo hotel que tendrá la Selección Colombia.

En principio, Jesurún aseguró que el propósito no es solamente obtener mejores resultados gracias al nuevo centro de rendimiento, sino también tener un espacio para construir un museo:

“Recepción, terraza, zona lúdica, fisioterapia, barbería y peluquería. Todo está conectado con los gimnasios, campos, consultorios y zonas médicas de la sede, bajo un concepto integral donde no haya necesidad de salir a buscar nada. Con estas sedes damos comodidad y herramientas para que las selecciones logren sus objetivos y los jugadores se sientan respaldados. La idea es reunir en un museo todos los recuerdos de los más de cien años de historia de la Federación”.

Adicionalmente, Jesurún explicó cuánto dinero costó la construcción de este nuevo hotel: Una cifra cercana a los 37.000 millones de pesos, de los cuales, hubo un pequeño aporte de Conmebol y el resto salió del bolsillo de la Federación Colombiana de Fútbol.

Jesurún fue muy claro al señalar que será directamente la FCF que manejará el hotel con todo el personal especializado en las diferentes categorías:

“Una cifra aproximada de 37 mil millones de pesos. Cinco millones de dólares provinieron de aportes de la Conmebol. El resto con recursos propios” “lo manejará directamente la Federación, con personal especializado en hotelería y turismo, replicando la experiencia positiva que hemos tenido en Bogotá”.