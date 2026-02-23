Una millonada tendrá que pagar el máximo accionista de Millonarios tras multa de Supersociedades

Supersociedades multó a Joseph Oughourlian, máximo accionista de Millonarios, debido a la multa que impuso SuperSociedades porque no hizo a tiempo sobre la revelación en el registro mercantil de su condición de controlante de Azul & Blanco Millonarios.

A continuación le presentamos el comunicado de SuperSociedades:

“Como resultado de la gestión adelantada por la Superintendencia de Sociedades para velar por la adecuada revelación en el registro mercantil de las situaciones de control y los grupos empresariales, el ciudadano francés Joseph Oughourlian, acatando lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 222 de 1995, solicitó ante la Cámara de Comercio de Bogotá, la revelación en el registro mercantil de su condición de controlante de Azul & Blanco Millonarios Fútbol Club S.A. a través de la entidad Blas de Lezo Inversiones SL. No obstante, la revelación no se realizó de manera oportuna, por lo cual se le impuso una multa por valor de CUARENTA MILLONES DE PESOS ($40.000.000).

Esta información otorga mayor claridad a inversionistas, acreedores, autoridades y demás grupos de interés sobre quiénes toman las decisiones de fondo en las compañías. Así mismo, permite evaluar de manera más precisa los riesgos asociados a las relaciones comerciales y facilita que los terceros puedan establecer vínculos con las sociedades en un entorno de mayor seguridad jurídica.

Al respecto, el Superintendente de Sociedades, Billy Escobar Pérez, manifestó que: “la revelación de los controlantes reales de las sociedades contribuye a la generación de confianza en el mercado. Este nivel de apertura refuerza la credibilidad de las compañías, estimula la inversión y la realización de buenas prácticas de gobierno corporativo.El régimen de matrices y subordinadas busca hacer visible quién ejerce el poder decisorio real dentro de las organizaciones, más allá de las estructuras utilizadas, aspecto especialmente relevante en sociedades que administran clubes de fútbol profesional, cuya actividad trasciende lo deportivo y genera impactos económicos y sociales significativos”.

Aunque el investigado reconoció la existencia del control respecto a Azul & Blanco Millonarios Fútbol Club S.A., en cuanto a la sanción impuesta, tendrá la oportunidad de interponer los recursos legales.

Desde la Superintendencia de Sociedades seguiremos trabajando por garantizar el pronto y debido trámite de las actuaciones administrativas sometidas a nuestro conocimiento".

