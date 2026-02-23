Filtraron documento de MinDeporte que indica que Ramón Jesurún no puede reelegirse como presidente de la FCF

Hay gran incertidumbre por saber si llegará un nuevo presidente a la Federación Colombiana de Fútbol o si continuará Ramón Jesurún en el cargo.

No obstante, recientemente se filtró un documento que firmó el Ministerio del Deporte en 2024, donde señala que Jesurún ya cumplió su período y no podría ser reelegido.

Alejandro Pino, director de Publimetro Colombia, contó sobre la filtración de un documento que firmó Nancy Villamizar, Coordinadora GIT de Deporte Aficionado de la Dirección Técnica de Inspección, Vigilancia y Control del Ministerio del Deporte, que indica claramente que Ramón Jesurún no puede continuar como presidente de la Federación Colombiana de Fútbol.

“Al respecto, nos permitimos informarle que según el Decreto 1228 de 1995 en su Capitulo V. Normas Comunes a los Organismos Deportivos, el órgano de administración debe estar conformado por mínimo tres (3) miembros, incluido el presidente. Que su período de elección será por un término de cuatro (4) años y que podrá ser reelegido hasta por dos períodos más.

En relación con el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, según los expedientes que reposan en la Dirección de Inspección, Vigilancia y Control del Ministerio del Deporte, se logra evidenciar que efectivamente el señor Ramón de Jesús Jesurun Franco ha sido elegido como presidente por tres períodos sucesivos, contando el período estatutario actual, el cual culmina el próximo 27 de agosto de 2026, tal y como se observa a continuación:

Periodo Estatutario comprendido entre 28 de agosto de 2014 al 27 de agosto de 2018

Periodo Estatutario comprendido entre 28 de agosto de 2018 al 27 de agosto de 2022

Periodo Estatutario comprendido entre 28 de agosto de 2022 al 27 de agosto de 2026

En este sentido y teniendo en cuenta que la norma señalada es aplicable a todos los organismos deportivos es decir a las Federaciones, Ligas y Clubes Deportivos, el presidente actual de la Federación Colombiana de Fútbol, estaría inhabilitado para ser reelegido para un cuarto período estatutario".

Sin embargo, señaló Alejandro Pino, que uno de los argumentos legales que utilizará Ramón Jesurún es que el primer período quedó asignado en 2015 luego de que Luis Bedoya se entregara ante las autoridades de Estados Unidos, razón por la cual, no tendría por qué contar.