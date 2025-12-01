Para sorpresa de muchos, Ramón Jesurún fue elegido dirigente del año en prestigiosa ceremonia

Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, fue elegido este lunes 1 de diciembre como el dirigente del año 2025 en medio de la gala de El Deportista del Año de diario El Espectador.

La consecución del cupo al Mundial de 2026 y las actuaciones de las diversas selecciones, tanto en la rama masculina como femenina, además de que cinco de seis selecciones clasificaron a los Mundiales de la FIFA en este 2025, fueron los méritos para que le dieran la distinción al dirigente barranquillero.

Además de ser la cabeza del fútbol colombiano, hay que recordar que Jesurún es uno de los representantes de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) en el Consejo de la FIFA, rol que ha ocupado por tercer periodo consecutivo.

“Ramón Jesurun recibe el premio en la categoría Dirigente del Año 2025. La entrega del reconocimiento la realiza Ciro Solano, presidente del Comité Olímpico Colombiano”, reseñó la cuenta oficial.

Sobre el galardón, Ramón Jesurún señaló: “Recuerdo que muy niño, cuando se estableció este premio, jamás pensé que iba a ser dirigente y menos que algún día podría recibir este galardón. Agradecer a todos, especialmente a nuestros futbolistas que nos dieron tanta gloria en este 2025”.

“Estamos trabajando muy duro con ese acortamiento de distancias que ya tiene Colombia con los países más poderosos del mundo. Estamos cerca de conseguir cosas muy importantes”, agregó.

