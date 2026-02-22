Aseguran que Blu Radio fichó a experimentado y polémico periodista deportivo para el Mundial 2026

No solo los equipos de fútbol, también los diferentes medios se la juegan con fichajes para diversos eventos y el Mundial 2026 no es la excepción, cita para la que Blu Radio tendrá a un experimentado y polémico periodista deportivo, de acuerdo con lo revelado en las últimas horas.

Se trata de Raúl Correa de Andreis, más conocido como El Mono Correa, personaje de gran reconocimiento en la Región Caribe y en el mundo de Junior de Barranquilla en donde ha popularizado frases y memes como “Ayyy, la Junior”, por su estilo jocoso y sin filtros.

Esta información la dio a conocer el medio barranquillero El Bordillo, que señaló que “El Mono Correa vuelve a un Mundial. 📻El Mono, regresa a una Copa del Mundo casi 3 décadas después de su última participación en Francia 98. 🔥 Ahora vuelve con @BluRadioCo, invitado por @BonnetHJavier para integrar el equipo de comentaristas”.

En la ampliación, revelaron que “Uno de los periodistas que va a estar cubriendo el Mundial va a ser El Mono Correa de Andreis, va a estar ahí. Raúl no iba a un Mundial de fútbol desde el año 1998 y este 2026 va a estar allí con Blu Radio”.

Incluso, señalaron que “Javier Hernández es muy acorde al estilo del Mono”.

Tras casi 30 años sin asistir a un Mundial, al Mono Correa le llegó la oportunidad de regresar a una cita orbital y lo hará de la mano de Blu Radio, según lo revelado por El Bordillo.