“No puedes salir como hincha”, jugador de Cali le dio cátedra a un periodista en la rueda de prensa

Andrés Colorado, jugador de Deportivo Cali, le tocó salirle al paso a un periodista en plena rueda de prensa, tras el partido contra Bucaramanga, y pedirle al comunicador que se quitara la camiseta porque no podía salir a preguntar como hincha por su responsabilidad al frente de un micrófono.

Todo se dio tras el encuentro en el que el cuadro vallecaucano igualó sin goles en su visita a la capital santandereana en un partido en el que ambos equipos terminaron con un jugador menos en la octava jornada de la Liga Betplay Dimayor 2026-I.

Fernando Álvarez se fue expulsado en la visita desde el minuto 34, mientras que Fabián Sambueza vio la roja sobre el minuto 85.

Al final, en la conferencia de prensa, un periodista apuntó: “Para el jugador, pegan y pegan, y el juez hoy no sacó nada en contra de Deportivo Cali. Bucaramanga solo tuvo una jugada y le sacaron varias tarjetas amarillas. Uno no entiende qué está pasando en esa situación”.

Esto, cuando Bucaramanga cometió 16 faltas y recibió 6 amonestaciones, mientras Cali cometió 9 infracciones y le mostraron 3 amarillas.

Ante esto, el jugador fue enfático y le señaló que “Los partidos se deben analizar desde la neutralidad, siempre. Uno no puede analizar los partidos desde el sentimiento de si eres hincha o no. Tienes que mirar a los dos equipos, ver las faltas que se hicieron, analizar no como hincha, sino como alguien de prensa que se supone que eres”.

“Hay que ser más conscientes porque nuestras palabras son replicadas y escuchadas. Entonces, si lo dices, tienes cierta credibilidad y eso es algo que se va por el oído de la gente y seguramente quien no lo analice como debe ser, te va a creer, o quien no vio el partido, va a pensar que salimos a matar a los jugadores de Bucaramanga, añadió.

Incluso contextualizó que “Las faltas que hicimos, más allá de ser agresivas, fueron tácticas, como agarrones o empujones. Fueron cualquier cosa, menos agresivas. Incluso, la roja fue como con las uñas y la dieron a lo último”.

Para cerrar, hasta le dejó un consejo, señalando: “Entonces, el consejo que te puedo dar es que te quietes la camiseta a la hora de analizar porque no solo es feo para nosotros, sino también para los hinchas”.

Nuevo impase en una rueda de prensa en el fútbol colombiano en donde muchos periodistas han quedado expuestos por no dejar de lado su sentimiento hacia los equipos e incluso, no fue ni el único caso en la actual jornada.