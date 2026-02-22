“El peor comentario de fútbol”, a Luis Arturo Henao le llovió tanto palo que le tocó borrar su absurda publicación

Luis Arturo Henao, panelista de la cadena internacional ESPN, recibió críticas a diestra y siniestra, tras una publicación suya en la que señaló que en el fútbol no debería permitir los goles que se anotan después del minuto 90. Fue tal el nivel de reproches, que prefirió borrar su comentario.

Esto se dio este sábado 21 de febrero, luego del empate 2-2 entre Llaneros e Independiente Medellín, que generó polémica por el minuto en el que llegó la igualdad del cuadro local (98’), luego de que el árbitro dio 7 minutos de adición, pero decidió reponer más ante el festejo de gol de Medellín que también llegó en tiempo de adición.

Tras todo lo que se habló por ese gol, llegó la publicación de Henao, que señaló puntualmente: “Los goles después del minuto 90 los deberían prohibir”.

Tras esto, al panelista le llovió palo con múltiples comentarios en los que llegaron a señalar: “Es tal vez y sin exagerar, el peor comentario de fútbol que he visto en mi vida. Y posiblemente sea el peor de toda la historia”.

Por ese estilo y otros mensajes pasados de tono, aparecieron, al punto que Luis Arturo Henao prefirió borrar su publicación, sin embargo, sus seguidores guardaron evidencia de lo mismo.