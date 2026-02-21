“Da la cara”, periodista quedó mal parado en plena rueda de prensa por no ir bien informado

El empate 2-2 entre Llaneros FC y Independiente Medellín por la fecha 8 de la Liga BetPlay 2026-I no solo dejó emociones en la cancha del estadio Bello Horizonte de Villavicencio, sino también una fuerte polémica al final por el gol del empate final en la adición y por si fuera poco, en la rueda de prensa posterior al compromiso también hubo otra perlita.

Un video que circula en X (antes Twitter) se volvió viral luego de que un periodista cuestionara públicamente al técnico del DIM, Alejandro Restrepo, por supuestamente no “dar la cara” tras el empate ante Llaneros.

Vea acá: Bronca entre colombianos: Santiago Arias y Sebastián Villa tuvieron tenso cruce en el fútbol argentino

En las imágenes se observa cómo, durante la conferencia del entrenador local José Luis García, el comunicador lanza un comentario que encendió las redes:

“Profe, primero que todo felicitarlo porque viene a dar la cara, no como el anterior que no vino ni el primero ni el segundo sino vino como el tercero a hablar en la rueda de prensa”.

El señalamiento hacía referencia a que por el equipo visitante no compareció Restrepo, sino un integrante de su cuerpo técnico. Sin embargo, lo que el periodista aparentemente desconocía es que el estratega del Medellín no podía presentarse ante los medios porque fue expulsado al final del partido.

¿Por qué no estuvo Alejandro Restrepo?

Según el reporte arbitral del encuentro, Alejandro Restrepo recibió tarjeta roja tras el pitazo final, lo que le impedía asistir a la conferencia de prensa oficial, como lo establece el reglamento disciplinario. En su lugar compareció Giuliano Tiberti, asistente técnico del plantel profesional.

PUBLICIDAD

Lejos de ser “el tercero”, como se insinuó en la pregunta, Tiberti forma parte del cuerpo técnico principal del DIM y ha acompañado el proceso de Restrepo durante la temporada.

La situación generó una ola de comentarios en redes sociales, donde hinchas del Medellín defendieron al entrenador y criticaron al periodista por lanzar una acusación sin conocer el contexto disciplinario del compromiso.