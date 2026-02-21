Surgió rumor que vincula a un reconocido entrenador de la Premier League con la Selección Colombia en caso de salir Néstor Lorenzo

El rumor que vincula a Oliver Glasner con la Selección Colombia no surgió de un comunicado oficial ni de una filtración europea, sino de un comentario realizado en un espacio radial deportivo colombiano. Concretamente, la versión comenzó a tomar fuerza tras mencionarse en el programa El VBAR Caracol, emitido por Caracol Radio.

Durante el análisis sobre el presente y futuro del combinado nacional, uno de los panelistas mencionó que el nombre del técnico austriaco había sido acercado a la Federación como una alternativa interesante en caso de que se produzca un cambio en el banquillo. El comentario no fue presentado como una negociación avanzada ni como una decisión tomada, sino como una información que circulaba en el entorno dirigencial.

En cuestión de horas, fragmentos del programa comenzaron a compartirse en X, Facebook e Instagram. Varias cuentas deportivas replicaron la frase aislada, muchas veces sin el contexto completo en el que fue dicha. Así, lo que originalmente era una versión en análisis terminó transformándose en un supuesto interés formal.

Portales digitales también recogieron el comentario, citando al programa como fuente primaria. En ese proceso, el tono especulativo inicial fue perdiéndose y algunos titulares lo presentaron como una posibilidad concreta.

Este fenómeno no es nuevo en el fútbol moderno. Los programas deportivos suelen debatir escenarios hipotéticos, pero en el ecosistema digital actual cualquier mención puede convertirse en “rumor confirmado” si se viraliza lo suficiente.

¿Existe realmente un acercamiento?

Hasta el momento, no hay confirmación oficial de la Federación Colombiana de Fútbol ni del entorno del entrenador. Glasner actualmente dirige al Crystal Palace y mantiene vínculo contractual en la Premier League.

Desde el punto de vista deportivo, su perfil resulta atractivo: ganó la UEFA Europa League con el Eintracht Frankfurt y es considerado un técnico moderno, con disciplina táctica y experiencia internacional. Ese recorrido hace que su nombre sea viable en un debate futbolístico, pero eso no implica necesariamente que exista una negociación.

Romper un contrato en Inglaterra y asumir el proyecto de una selección sudamericana implica tiempos, costos y planificación que no suelen resolverse en conversaciones preliminares.

La Federación no ha hecho comentarios al respecto. En estos casos, el silencio suele indicar que no hay nada avanzado o que el tema no ha superado el plano especulativo.

Es habitual que, en momentos de evaluación técnica o antes de competencias importantes, aparezcan nombres alternativos. Los programas deportivos suelen anticipar escenarios posibles, y eso fue lo que ocurrió en este caso.

Por ahora, el vínculo entre Glasner y Colombia tiene como punto de partida un debate radial que se amplificó digitalmente. No hay anuncio oficial ni confirmación de contactos formales.

El rumor sobre Oliver Glasner nació en el programa El VBAR Caracol como una versión comentada en análisis. La viralización posterior le dio una dimensión mayor, pero hasta ahora no existen pruebas de una negociación concreta.

En el fútbol contemporáneo, la línea entre especulación y noticia puede volverse difusa en cuestión de minutos. Este caso parece responder más a una dinámica mediática que a un movimiento institucional confirmado.