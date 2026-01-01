Crystal Palace podría cerrar en los próximos días uno de los movimientos más importantes de su ventana de fichajes de enero: la llegada del extremo galés Brennan Johnson, procedente del Tottenham Hotspur, en una operación que podría rondar £35 millones (unos 40 millones de euros) tras el acuerdo entre clubes. Aunque el propio jugador aún no ha firmado oficialmente, el traspaso se encuentra en su fase final, con Johnson previsto para pasar reconocimiento médico próximamente, lo que confirmaría su incorporación al equipo de Selhurst Park.

La posible llegada de Johnson representa una inyección de talento ofensivo para Crystal Palace, que actualmente compite en la Premier League y en la European Conference League. Con una plantilla que incluye figuras claves como el defensor colombiano Daniel Muñoz y el mediocampista también colombiano Jefferson Lerma, el equipo busca fortalecer su frente de ataque para escalar posiciones y disputar sus compromisos con mayor solvencia.

Johnson, de 24 años, se formó en Nottingham Forest antes de fichar por Tottenham en 2023 por cerca de £47.5 millones, y aunque fue el máximo goleador de los Spurs la temporada pasada con 18 goles, en la campaña actual ha tenido menos oportunidades con el técnico Thomas Frank. Esa menor continuidad ha alimentado su salida del club y el interés de Palace, que ve en él un jugador con capacidad para influir en zonas ofensivas tanto por banda como en posiciones interiores.

Para Daniel Muñoz, que ha sido titular habitual en defensa y mostrado gran rendimiento desde su llegada a Inglaterra, la incorporación de Johnson supone una oportunidad táctica interesante. Muñoz, conocido por su explosividad por la banda derecha y su apoyo al ataque, podría beneficiarse de tener un extremo asistidor y goleador con el que sincronizar en ofensiva, generando opciones más claras tanto por su sector como en combinaciones rápidas cerca del área rival.

Por su parte, Jefferson Lerma, mediocampista de corte defensivo, también verá reforzada la plantilla con un atacante que puede aliviar la presión ofensiva sobre el equipo. Lerma, que aporta equilibrio y recuperación en el medio campo, tiene la misión de asegurar el orden defensivo mientras los creativos y ofensivos como Johnson puedan expresarse más libremente en campo contrario. Con un mejor apoyo arriba, Lerma puede reducir la carga de trabajo defensivo y organizar mejor el ritmo del equipo cuando Crystal Palace tenga la posesión.

Tanto para Muñoz como para Lerma, el fichaje de Johnson representa no solo un salto en la calidad del plantel, sino también una señal de que la dirigencia del Palace quiere competir con ambición en todas las competiciones. La afición azulcrema espera que este refuerzo permita al equipo aumentar su potencial ofensivo, ganar más partidos y ofrecer un estilo más equilibrado entre defensa y ataque.

En suma, si todo sigue su curso y el traspaso se concreta, Brennan Johnson no solo será una incorporación de impacto, sino también un nuevo compañero llamado a elevar el nivel de Daniel Muñoz y Jefferson Lerma dentro de la Premier League.