Patinadora polaca sufre corte facial y sangra tras accidente en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

Un momento de máxima tensión se vivió en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026, cuando la patinadora polaca Kamila Sellier sufrió un fuerte accidente durante la prueba de 1.500 metros en patinaje de velocidad en pista corta. La deportista terminó con el rostro ensangrentado tras recibir un corte provocado por la cuchilla del patín de otra competidora en medio de una caída múltiple.

Lea también: Sorpréndete con las disciplinas de los Juegos Olímpicos de Invierno

El incidente ocurrió en los cuartos de final, cuando varias atletas luchaban por posición en una curva cerrada. En el short track, disciplina caracterizada por la velocidad y la proximidad extrema entre competidoras, cualquier desbalance puede desencadenar un efecto dominó. Eso fue lo que sucedió: un intento de adelantamiento terminó con tres patinadoras en el suelo y, en medio del caos, una cuchilla alcanzó el rostro de Sellier.

Las imágenes impactaron tanto a los espectadores en el estadio como a quienes seguían la competencia por televisión. La sangre sobre el hielo obligó a detener inmediatamente la carrera mientras el equipo médico ingresaba para asistir a la atleta polaca.

¿Qué ocurrió exactamente en la caída?

Según los reportes oficiales, la maniobra que generó el choque involucró también a la estadounidense Kristen Santos-Griswold y a la italiana Arianna Fontana, una de las figuras históricas del short track. Tras la revisión arbitral, se determinó que hubo una acción irregular en el adelantamiento que contribuyó al accidente.

En medio de la caída, los patines, cuyas cuchillas son extremadamente afiladas, quedaron a la altura del rostro de Sellier, provocándole un corte visible cerca del ojo. Aunque el impacto fue fuerte y la escena alarmante, los primeros informes médicos señalaron que el globo ocular no resultó dañado.

Sellier fue atendida en la pista, recibió suturas de emergencia y posteriormente fue trasladada a un centro médico para exámenes complementarios. La rápida intervención del personal sanitario fue clave para controlar la situación.

PUBLICIDAD

Lea también: ¿Cuánto sabes sobre los Juegos Olímpicos de Invierno?

La peligrosidad del short track

El patinaje de velocidad en pista corta es una de las disciplinas más espectaculares de los Juegos Olímpicos de Invierno, pero también una de las más riesgosas. Las atletas alcanzan altas velocidades en un óvalo reducido, compitiendo muy cerca unas de otras. Las cuchillas, diseñadas para maximizar la velocidad y el agarre, pueden convertirse en un peligro en caso de caída.

Si bien los trajes incluyen protecciones en cuello, tibias y manos, el rostro queda relativamente expuesto ante movimientos imprevistos. Este tipo de accidentes no son frecuentes, pero sí posibles debido a la naturaleza del deporte.

Reacción del público y estado de la atleta

A pesar del susto, Sellier logró tranquilizar a los asistentes al levantar el pulgar mientras era retirada en camilla, gesto que fue recibido con una ovación. La Federación Polaca informó posteriormente que la patinadora se encontraba estable y fuera de peligro, aunque bajo observación médica.

El episodio reabrió el debate sobre la seguridad en el short track y recordó la intensidad de una disciplina donde cada curva puede definir no solo una clasificación, sino también la integridad física de las competidoras.