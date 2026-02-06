¿Cuánto sabes sobre los Juegos Olímpicos de Invierno?

Los Juegos Olímpicos de Invierno son uno de los eventos deportivos más importantes del mundo y reúnen, cada cuatro años, a atletas de decenas de países que compiten en disciplinas practicadas sobre hielo y nieve. Foto: Milano Cortina 2026),

Los Juegos Olímpicos de Invierno son uno de los eventos deportivos más importantes del mundo y reúnen, cada cuatro años, a atletas de decenas de países que compiten en disciplinas practicadas sobre hielo y nieve.

Desde su primera edición, hace más de un siglo, han evolucionado hasta convertirse en un espectáculo global que combina velocidad, técnica, resistencia y deportes de alto riesgo, con competencias tan diversas como el esquí alpino, el hockey sobre hielo, el biatlón, el patinaje artístico y el snowboard.

Aunque tradicionalmente han estado dominados por países del hemisferio norte y climas fríos, los Juegos Olímpicos de Invierno también reflejan una creciente participación de naciones sin tradición invernal, incluidos varios países de América Latina.

Con sedes modernas, atletas de élite y audiencias en todo el mundo, este evento no solo celebra el deporte, sino también la diversidad, la superación y la cooperación internacional.

Los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 se realizarán en el norte de Italia, principalmente en las ciudades de Milán y Cortina d’Ampezzo, del 6 al 22 de febrero.

Este quiz propone un recorrido por su historia, sus protagonistas y sus datos más curiosos.

1. ¿En qué año se celebraron los primeros Juegos Olímpicos de Invierno?

a) 1896

b) 1912

c) 1924

2. ¿Dónde se realizaron los primeros Juegos Olímpicos de Invierno?

a) Chamonix, Francia

b) Oslo, Noruega

c) St. Moritz, Suiza

3. ¿Cuál de estos deportes NO forma parte de los Juegos Olímpicos de Invierno?

a) Curling

b) Biatlón

c) Triatlón

4. ¿Qué país ha ganado históricamente más medallas en Juegos Olímpicos de Invierno?

a) Alemania

b) Noruega

c) Rusia / Unión Soviética

5. ¿Cuál es el deporte donde los atletas bajan en trineo por una pista de hielo a gran velocidad?

a) Skeleton

b) Salto de ski

c) Curling

6. En qué ciudad se celebraron los Juegos Olímpicos de Invierno de 1984?

a) Innsbruck

b) Nagano

c) Sarajevo

7. ¿Qué país latinoamericano ha participado con más frecuencia en los Juegos Olímpicos de Invierno?

a) México

b) Argentina

c) Chile

8. ¿Cuál es la principal diferencia entre el skeleton y el luge?

a) El tipo de trineo

b) La posición del atleta

c) La duración de la prueba

9. ¿Cuál es el país que más veces ha sido sede de unos Juegos Olímpicos de Invierno?

a) Estados Unidos

b) Francia

c) Noruega

10. ¿En qué ciudad se celebraron los Juegos Olímpicos de Invierno de 2010?

a) Sochi

b) Albertville

c) Vancouver

11. ¿Cuál es el principal riesgo en deportes como el bobsleigh o el skeleton?

a) La altura

b) La velocidad

c) El clima

12. ¿Qué deporte consiste en descender una montaña en el menor tiempo posible?

a) Esquí alpino

b) Esquí de fondo

c) Salto de esquí

RESPUESTAS

1 c / 2 a / 3 c / 4 b / 5 a / 6 c / 7 b / 8 b / 9 a / 10 c / 11 b / 12 a

ACIERTOS:

1-4 PRINCIPIANTE: Conoces lo básico de los Juegos Olímpicos de Invierno, pero todavía te falta explorar sus deportes, atletas e historias. Ideal para empezar … o para verlos con una taza de chocolate caliente. Has ganado una medalla de bronce.

5-8 INTERMEDIO: Buen nivel. Sabes identificar deportes, sedes y países protagonistas. Sigues los Juegos Olímpicos de Invierno y entiendes bien su dinámica, aunque aún hay datos que te pueden sorprender. Has ganado una medalla de plata.

9-12 AVANZADO: ¡Nivel olímpico! Dominas la historia, los deportes y los detalles de los Juegos Olímpicos de Invierno. Podrías comentar las competencias como experto … o discutir resultados con fanáticos de cualquier país. Has ganado una medalla de oro.