Sorpréndete con las disciplinas de los Juegos Olímpicos de Invierno

Un total de 16 deportes que conforman el programa de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, los cuales ponen a prueba la técnica, la velocidad y la resistencia de los mejores atletas del mundo. Foto: Milano Cortina 2026.

Los Juegos Olímpicos de Invierno son el escenario donde la destreza técnica y la resistencia física se llevan al límite. Más allá de las medallas, estas competencias reúnen disciplinas que combinan velocidad, precisión, estrategia y, en muchos casos, una buena dosis de riesgo.

Hielo, nieve, frío y máxima exigencia física. Desde disciplinas clásicas hasta eventos extremos, estos son los 16 deportes que conforman el programa de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, los cuales ponen a prueba la técnica, la velocidad y la resistencia de los mejores atletas del mundo.

1. BIATLÓN

Combina el esquí de fondo con el tiro deportivo. Los atletas recorren un circuito nevado y se detienen en estaciones para disparar a blancos usando un rifle. La precisión es clave, ya que cada fallo implica penalizaciones de tiempo o distancia adicionales.

2. BOBSLEIGH

Deporte de velocidad en el que equipos de dos o cuatro atletas descienden por una pista de hielo dentro de un trineo aerodinámico. El impulso inicial y la coordinación en las curvas son fundamentales para lograr el mejor tiempo.

3. COMBINADA NÓRDICA

Disciplina que une dos pruebas muy distintas: salto de esquí y esquí de fondo. El resultado del salto determina la salida en la carrera, lo que exige tanto técnica aérea como resistencia física para imponerse en la competencia.

4. CURLING

Se juega sobre una pista de hielo donde los equipos lanzan piedras de granito hacia un objetivo circular. La estrategia, la precisión y el barrido del hielo son esenciales para controlar la trayectoria y sumar puntos.

5. ESQUÍ ACROBÁTICO

Incluye pruebas como saltos, baches y esquí estilo libre. Los atletas realizan maniobras aéreas y descensos técnicos que se califican por dificultad, ejecución y estilo, combinando creatividad, fuerza y control.

6. ESQUÍ ALPINO

Uno de los deportes más populares de los Juegos. Consiste en descender una montaña a gran velocidad siguiendo un trazado marcado por puertas. Se valora el tiempo y la técnica en modalidades como slalom y descenso.

7. ESQUÍ DE FONDO

Prueba de resistencia en la que los competidores recorren largas distancias sobre nieve con esquís estrechos. Exige gran capacidad aeróbica y técnica, ya sea en estilo clásico o libre, en circuitos con subidas y bajadas.

8. ESQUÍ DE MONTAÑA

Disciplina que combina ascensos y descensos en terreno alpino usando esquís adaptados. Los atletas alternan entre escalar con pieles y bajar a gran velocidad, poniendo a prueba resistencia, técnica y manejo del equipo.

9. HOCKEY SOBRE HIELO

Deporte de equipo rápido y físico que se juega en una pista de hielo. Dos conjuntos intentan anotar goles golpeando un disco con bastones, destacando la velocidad, la estrategia y la coordinación colectiva.

10. LUGE

Los atletas descienden una pista helada acostados boca arriba sobre un pequeño trineo, pies por delante. Alcanzan velocidades extremas y controlan la dirección con movimientos mínimos del cuerpo, lo que requiere gran precisión y reflejos.

11. PATINAJE ARTÍSTICO

Combina deporte y expresión artística sobre hielo. Los patinadores realizan saltos, giros y secuencias coreografiadas, evaluadas por su dificultad técnica y su interpretación musical, en pruebas individuales, parejas y danza.

12. PATINAJE DE VELOCIDAD

Competencia en la que los atletas patinan a gran velocidad en una pista ovalada. Se busca el mejor tiempo en distintas distancias, destacando la potencia, la técnica y la resistencia física.

13. PATINAJE DE VELOCIDAD EN PISTA CORTA

Se practica en una pista más pequeña, con varios patinadores compitiendo al mismo tiempo. Las carreras son intensas y estratégicas, donde la rapidez, los adelantamientos y la reacción marcan la diferencia.

14. SALTO DE ESQUÍ

Los deportistas se lanzan desde una rampa para lograr la mayor distancia y una caída limpia. Se evalúan tanto los metros recorridos como la técnica y la postura durante el vuelo y el aterrizaje.

15. SKELETON

Deporte extremo en el que los atletas descienden una pista de hielo boca abajo sobre un trineo, cabeza por delante. La velocidad, el control corporal y el coraje son esenciales para completar el recorrido en el menor tiempo posible.

16. SNOWBOARD

Se practica sobre una tabla única y agrupa varias modalidades, desde carreras hasta trucos acrobáticos. Combina velocidad, equilibrio y creatividad, siendo uno de los deportes más jóvenes y populares del programa olímpico.

FUENTES: COMITÉ OLÍMPICO INTERNACIONAL Y MILANO CORTINA 2026.