La Media Maratón del Mar reunirá a 9.500 corredores y dará inicio al calendario del running en Colombia

El calendario del running en Colombia comenzará frente al mar Caribe. El próximo domingo 22 de febrero, la novena edición de la Media Maratón del Mar reunirá a 9.500 atletas nacionales e internacionales en Cartagena, consolidando a la ciudad como el primer gran escenario atlético del año en el país. La competencia combinará deporte, paisaje y proyección internacional, en una jornada que abrirá oficialmente la temporada de carreras de ruta en el territorio nacional.

Con representación de más de 30 departamentos y 20 países, la prueba reafirma el posicionamiento de Cartagena como epicentro del running en el Caribe colombiano y como punto de conexión entre el circuito deportivo nacional y el ámbito latinoamericano. Más que una carrera, la Media Maratón del Mar se ha transformado en una plataforma que articula actividad física, turismo, desarrollo social y dinamización económica, impactando de manera directa distintos sectores de la ciudad.

La Media Maratón del Mar reunirá corredores de 20 países y proyecta a Cartagena al circuito internacional

Las distancias oficiales serán 21K y 10K, ambas con salida desde el Puerto de Cartagena. La media maratón iniciará a las 5:20 a.m., mientras que la 10K partirá a las 5:50 a.m.. El recorrido atravesará el corredor portuario, zonas residenciales y el frente marítimo, integrando infraestructura estratégica y paisaje costero en un trazado que proyecta a la ciudad como escenario deportivo de alto nivel.

La programación oficial comenzará los días viernes 20 y sábado 21 de febrero con la Expo Media Maratón del Mar, que se desarrollará en el Centro de Convenciones Cartagena de Indias. En un espacio de 1.780 metros cuadrados, 85 marcas vinculadas al deporte, la salud y el bienestar presentarán su oferta ante una proyección de 20.000 visitantes. La feria incluirá la entrega oficial de números, chips y camisetas bajo protocolo personal e intransferible. La organización fue enfática en que no habrá entrega de kits el día de la competencia, con el objetivo de priorizar la salud, el bienestar y la seguridad de los corredores.

Los horarios para la entrega de kits serán los siguientes: el viernes 20 de febrero de 9:00 a.m. a 7:00 p.m., y el sábado 21 de febrero de 8:00 a.m. a 6:00 p.m., ambos días en el Centro de Convenciones y Exposiciones Cartagena de Indias.

El sábado también se desarrollará la jornada MMM Kids, un espacio diseñado para acercar a los niños al deporte en un entorno seguro y pedagógico. La actividad incluirá recorridos de 1 kilómetro y 2 kilómetros, adaptados por edades, con salida desde el Club Naval a las 6:45 a.m. La iniciativa busca promover valores como la disciplina, el trabajo en equipo y la vida saludable desde temprana edad, consolidando el carácter familiar de la Media Maratón del Mar e integrando a nuevas generaciones al espíritu deportivo de la ciudad.

Carlos Martínez, director del evento, destacó que la Media Maratón del Mar representa la expresión de una ciudad que entendió que el deporte también es cultura y desarrollo. Señaló que Cartagena cuenta con la infraestructura, la experiencia organizativa y el carácter para recibir atletas de todo el mundo en un recorrido que integra puerto, historia, arquitectura y energía caribeña, permitiendo vivir la ciudad en movimiento y con identidad propia dentro del circuito internacional.

La novena edición cuenta con el respaldo institucional de la Gobernación de Bolívar y la Alcaldía Mayor de Cartagena, además del acompañamiento operativo de la Armada Nacional y la Policía Nacional, articulación que garantiza estándares logísticos y de seguridad acordes con competencias internacionales. El evento tiene como aliado estratégico al Grupo Puerto de Cartagena y el apoyo de marcas oficiales como ASICS, Sistecrédito, Gatorade y Agua Cristal, consolidando una alianza público-privada que fortalece la proyección del Caribe como escenario deportivo de alto nivel.

Para la ciudad, la Media Maratón del Mar representa un motor de turismo especializado, capaz de atraer corredores, equipos técnicos y acompañantes que generan impacto en la hotelería, la gastronomía, el comercio y el transporte local. Este flujo dinamiza la economía en una temporada estratégica y posiciona a Cartagena dentro del calendario internacional de pruebas de ruta. Al mismo tiempo, el evento ratifica a Colombia como epicentro del running en el Caribe, gracias a estándares técnicos consolidados, logística certificada y un entorno urbano y marítimo inspirador.

La organización también hizo un llamado a los participantes para estar atentos a los signos de golpe de calor, condición que puede presentarse debido a las altas temperaturas y la humedad propias de la ciudad. Síntomas como mareos, dolor de cabeza, confusión o sudoración excesiva deben encender las alertas. Ante cualquier señal, se recomienda detener la actividad y acudir al personal médico dispuesto a lo largo del recorrido, donde habrá puntos de hidratación y protocolos de atención permanentes.

En materia de movilidad, la carrera implicará cierres viales entre las 4:00 a.m. y las 9:00 a.m. en corredores estratégicos como las avenidas Miramar, Pedro de Heredia, Luis Carlos López, Pedregal y Blas de Lezo, así como sectores de Calle Larga, el Arsenal y Bocagrande. Las vías serán habilitadas progresivamente a medida que avance el último corredor, mientras la Alcaldía, en coordinación con la Policía y la Armada, activará un plan especial de manejo de tránsito.

Más allá del componente competitivo, la Media Maratón del Mar abre oficialmente la temporada atlética del país e impulsa el crecimiento del running como práctica ciudadana y motor económico en el Caribe. Con nueve ediciones consecutivas, la prueba reafirma el papel de Cartagena como sede de grandes encuentros internacionales y como punto de partida del calendario runner en Colombia, en una cita que combina exigencia deportiva, identidad cultural y memoria colectiva frente al mar.