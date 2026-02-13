¿Va a correr la Media Maratón del Mar en Cartagena? Estas son las recomendaciones

Correr una media maratón implica un reto físico que va mucho más allá del entrenamiento regular. Por ello, la dirección médica de la Media Maratón del Mar presentó una serie de recomendaciones de salud dirigidas a los participantes de la novena edición del evento, que se realizará el próximo 22 de febrero en Cartagena y abrirá oficialmente el calendario nacional de grandes carreras atléticas en Colombia.

Con la participación de 9.500 corredores nacionales e internacionales en las distancias de 21 y 10 kilómetros, la Media Maratón del Mar se consolida como un evento de ciudad que integra deporte, turismo y experiencia internacional. La carrera partirá desde el Puerto de Cartagena y recorrerá algunos de los principales corredores urbanos de La Heroica, en un entorno marcado por el clima cálido y la alta humedad propia del Caribe colombiano.

Clima, hidratación y preparación: las claves para participar en la Media Maratón del Mar

“La prioridad es que cada corredor viva la carrera de manera segura. Desde la organización trabajamos para acompañarlos no solo el día de la competencia, sino también en una preparación consciente y responsable”, explica Carlos Martínez, director de la Media Maratón del Mar.

Preparación antes del día de la carrera

Uno de los principales factores de riesgo para los atletas es el clima de Cartagena, caracterizado por temperaturas elevadas y altos niveles de humedad. Esta combinación puede representar un reto adicional, especialmente para corredores que viajan desde ciudades con climas más fríos.

Por esta razón, la recomendación médica es llegar a la ciudad con al menos 48 horas de anticipación, priorizar el descanso, mantener una hidratación constante y evitar entrenamientos intensos en los días previos a la competencia. El objetivo es permitir que el cuerpo se adapte progresivamente a las condiciones ambientales.

También se aconseja no experimentar con suplementos ni alimentos nuevos antes de la carrera, ya que esto podría generar malestares gastrointestinales o reacciones inesperadas. Para quienes no puedan viajar con anticipación, los especialistas sugieren realizar entrenamientos previos en ambientes calurosos como parte de la preparación.

Señales de alerta que no deben ignorarse

Durante la carrera, es fundamental reconocer los síntomas de deshidratación o golpe de calor, dos de los riesgos más comunes en competencias de resistencia bajo altas temperaturas. Mareos, escalofríos, náuseas, dolor de cabeza, visión borrosa, confusión o una fatiga inusual son señales de alerta que no deben ser subestimadas.

Ante cualquiera de estos síntomas, la recomendación es bajar el ritmo, hidratarse y detenerse en los puntos de asistencia del recorrido. Si los signos persisten, se debe solicitar de inmediato apoyo del personal médico dispuesto a lo largo de la ruta.

“Escuchar al cuerpo es una de las principales herramientas para correr de manera segura. Ningún tiempo o marca vale más que la salud”, reiteran desde la organización.

Preparación médica y respeto por el ritmo

Para quienes debutan en la distancia de 21 kilómetros, los especialistas recomiendan una preparación progresiva de al menos 12 semanas, idealmente con entrenamientos realizados en horarios calurosos para facilitar la adaptación fisiológica al entorno.

Así mismo, se aconseja realizar un chequeo médico previo con profesionales en medicina deportiva, con el fin de identificar posibles factores de riesgo cardiovasculares, respiratorios u osteomusculares.

Aprender a hidratarse y alimentarse correctamente hace parte fundamental del entrenamiento, así como respetar el ritmo propio. La ansiedad, la emoción del evento o la presión del entorno pueden llevar a exigirse más de lo debido, aumentando el riesgo de lesiones o colapsos físicos.

Un equipo médico preparado para acompañar a los corredores

La Media Maratón del Mar contará con un operativo médico integral, con puntos de atención distribuidos a lo largo del recorrido, ambulancias medicalizadas con desfibriladores, motos de respuesta rápida con personal de atención prehospitalaria y una carpa hospitalaria en la zona de meta.

El objetivo es garantizar una respuesta oportuna ante cualquier emergencia y que cada corredor se sienta respaldado en cada kilómetro del trayecto.

“La salud siempre va primero. La invitación es a prepararse bien, hidratarse, respetar el ritmo y correr de manera responsable. Cruzar la meta sanos y felices es el verdadero premio, porque en una carrera de este nivel, el verdadero logro no es solo llegar, sino hacerlo con bienestar”, afirma la doctora Sandra Díaz, directora médica de la Media Maratón del Mar.

Un evento de ciudad con enfoque en el bienestar

Más allá del componente competitivo, la Media Maratón del Mar se ha consolidado como una plataforma que promueve hábitos de vida activa, autocuidado y cultura deportiva. Con corredores provenientes de más de 30 departamentos de Colombia y 15 países, el evento aporta al posicionamiento de Cartagena como destino de turismo deportivo.

La carrera no solo dinamiza la economía local, sino que fortalece la imagen de la ciudad como un escenario ideal para eventos internacionales que integran deporte, salud y experiencia urbana.

En este sentido, la organización insiste en que la meta no es únicamente mejorar marcas personales, sino vivir una experiencia que combine rendimiento físico, disfrute y seguridad, demostrando que correr también es una forma de celebrar la vida, el bienestar y el compromiso con la salud.