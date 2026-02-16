Cartagena presenta la medalla y camisetas oficiales de la Media Maratón del Mar 2026

La Media Maratón del Mar 2026 presentó oficialmente la medalla y las camisetas que acompañarán a los 9.500 corredores nacionales e internacionales que participarán en la novena edición del evento. Con diseños inspirados en el mar Caribe y en símbolos emblemáticos de la ciudad, la carrera reafirma su lugar como punto de partida del calendario del running en Colombia.

Una medalla inspirada en el faro del Club Naval de Cartagena

La medalla 2026 toma como referencia el faro del Club Naval de Cartagena, un ícono visible en la bahía y asociado a la orientación, la constancia y la perseverancia. Este elemento no solo conecta con la identidad marítima de la ciudad, sino que también simboliza el recorrido, la guía y la luz que acompaña a los atletas en los momentos de mayor exigencia física y mental.

El diseño incorpora líneas ondulantes que evocan el movimiento permanente del agua y la energía del mar Caribe, reforzando el vínculo entre el esfuerzo deportivo y el entorno natural. Más que un recuerdo de meta, la medalla se proyecta como un símbolo de pertenencia y experiencia colectiva.

Carlos Martínez, director de la Media Maratón del Mar, aseguró que cada detalle fue concebido para que los corredores “sientan que hacen parte de Cartagena, de su ritmo y de su relación con el mar”.

Camisetas 2026: identidad caribe y tecnología deportiva

Por cuarto año consecutivo, ASICS es la marca deportiva oficial del evento, consolidando una alianza que ha fortalecido el posicionamiento técnico y competitivo de la carrera dentro del calendario nacional.

Las camisetas oficiales integran tecnología de alto rendimiento y una narrativa visual inspirada en la cultura cartagenera:

21K: base roja con amarillo.

base roja con amarillo. 10K: predominio del azul, manteniendo el remate inferior en rojo.

Esta diferenciación permite identificar cada distancia sin romper la identidad común del evento. Ambas versiones incorporan la silueta de un ave marina en vuelo, símbolo de libertad, resistencia y conexión con el paisaje costero.

La tipografía y el corte orgánico entre colores remiten a los afiches populares tradicionales de Cartagena, fusionando deporte, cultura e identidad urbana en una pieza contemporánea.

Mayra Moreno, líder de marketing de ASICS en Colombia, destacó que la marca eligió esta carrera porque integra deporte, entorno y emoción en un formato único, alineado con su filosofía “Sound Mind, Sound Body”.

9.500 corredores y proyección internacional

La Media Maratón del Mar 2026 reunirá atletas de más de 30 departamentos de Colombia y 15 países, consolidándose como un evento de alcance internacional. El recorrido iniciará en el Puerto de Cartagena y atravesará algunos de los principales corredores urbanos y turísticos de la ciudad, siendo una de las pocas carreras en el mundo que parte desde un entorno portuario.

Entre los atletas confirmados del Equipo Élite ASICS estarán:

Kellys Arias , fondista olímpica en Río 2016 y poseedora de los récords nacionales de maratón (2:29:36, Hamburgo 2016) y media maratón (1:11:21, Mundial IAAF 2016).

, fondista olímpica en Río 2016 y poseedora de los récords nacionales de maratón (2:29:36, Hamburgo 2016) y media maratón (1:11:21, Mundial IAAF 2016). David Gómez González, campeón de la Maratón de Medellín 2025 y destacado por su debut histórico en Sevilla 2024 con uno de los mejores tiempos iniciales para un colombiano.

Impacto deportivo, turístico y económico

Más allá de la competencia, la Media Maratón del Mar se consolida como una plataforma de ciudad que articula deporte, turismo y experiencia internacional. La llegada de miles de corredores y acompañantes genera impacto en hotelería, gastronomía y comercio, al tiempo que promueve hábitos de vida activa.