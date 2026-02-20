La increíble historia del mexicano holandés que juega en el fútbol colombiano

¿Cómo termina un delantero europeo–mexicano, formado entre Países Bajos, Italia y Bélgica, vistiendo la camiseta de un club emergente del fútbol colombiano? La historia de Teun Wilke es una mezcla de ambición, reinvención y búsqueda constante de minutos: un viaje inesperado que lo llevó de jugar en Chivas de Guadalajara, el “Rebaño Sagrado”, uno de los gigantes de México, a aterrizar en Bogotá para convertirse en el nuevo referente ofensivo de Fortaleza.

Con 1.91 metros de estatura, un perfil técnico europeo y una identidad futbolística marcada por sus raíces mexicanas, Wilke llega en un momento clave tanto para su carrera como para el club. Su misión es clara: sumar minutos, crecer, marcar goles y dejar huella en una liga que sorprende a muchos por su nivel competitivo. A continuación compartimos la entrevista que le dio al blog de Stake, patrocinador oficial del club bogotano

Teun vienes del “Rebaño Sagrado”, un club masivo en México. ¿Por qué elegir a Fortaleza y por qué en este momento de tu carrera?

La decisión viene un poco desde mi necesidad de jugar y desarrollarme. Creo que estoy en una edad en la que tengo que jugar, tener rodeo en primera división y al final del día, en las primeras charlas con Fortaleza, siempre fue muy positivo. Me hablaron muy bien del club, me gustó mucho todo lo que me plantearon y vengo aquí para crecer como persona, como jugador y para ayudar al equipo; ojalá marcando muchos goles.

Has jugado en los Países Bajos, Italia y Bélgica. ¿Cómo comparas la naturaleza física del fútbol colombiano con lo que viviste en Europa?

Vengo del fútbol mexicano y esa transición ya la tuve, pero es muy diferente en muchos aspectos y esto depende mucho del país. Italia es diferente que Bélgica y que Holanda, pero eso sí el fútbol europeo es más rápido, más intenso y hay menos tiempo para pensar y ejecutar. Aquí es un poco parecido a lo que es México, pero cada país y cada región tiene sus cosas positivas y otras de qué aprender.

¿Sientes la presión de ser el primer mexicano en vestir esta camiseta?

He tenido la oportunidad en muchos equipos de ser el primer mexicano. Por ejemplo en Holanda, Bélgica e Italia y es lindo promocionar mi país, mi cultura y siempre donde voy digo que soy Mexicano con el pecho adelante y la cabeza arriba lo grito.

Al haber nacido en México pero tener raíces neerlandesas, ¿cómo crees que esa formación “híbrida” te da una ventaja competitiva en la liga colombiana?

Eso me ha ayudado en toda mi vida y creo que siempre lo mejor es agarrar lo mejor de ambos mundos. La cultura danesa y la mejicana tienen sus cosas buenas y otras no tanto pero es lo que me ayuda a adaptarme rápido a todos los lugares donde he ido.

Has mencionado anteriormente que aspiras a ser el mejor delantero mexicano del mundo. ¿Cómo crees que un buen desempeño aquí con Fortaleza te acerca a una convocatoria con la Selección Mayor de México?

Al final la liga colombiana es muy competitiva y es una buena liga. Yo me enfoco el día a día en trabajar y tengo ese sueño y ese anhelo, pero entiendo que también cada quien tiene sus tiempos, sus anhelos y al final me enfoco en mejorar, hacerlo bien y ya después de ahí ver lo que se va dando.

Hasta ahora estamos iniciando el torneo colombiano, y vemos a un Fortaleza que ha iniciado con 3 empates y 2 victorias y una derrota ¿para qué falta para traducir esos empates en victorias?

Se ha visto que la liga está muy reñida, muchos empates, muchos equipos están muy cerca de los puntos. Estamos en una pretemporada corta y nos estamos conociendo como equipo, agarrando la idea del profesor. Pero creo que se ha visto una mejora con cada partido y seguimos afinando esos detalles que faltan y creo que va a estar muy bien.

¿Cuál es tu resultado en el partido contra el Once Caldas?

No soy de quienes le gusta dar resultados, pero estamos buscando ganar. Así que la victoria es para Fortaleza. Un partido cerrado 2 a 1. ¡Dios quiera!

Mirando los “Outrights” del torneo, muchos ven a Fortaleza como el “caballo negro” para llegar a las finales. Si tuvieras que apostar por ti mismo, ¿cuántos goles proyectas anotar esta temporada para meter al equipo en los cuadrangulares?

Me enfoco en el día a día, y aunque no se me ha dado, sigo buscando el gol y antes que nada a estar tranquilo. No pienso mucho en los números sino en enfocarme en lo que tengo enfrente. Igual espero sean muchos, dobles cifras.

Desde que llegaste al fútbol colombiano qué crees que es lo que más te ha costado y en qué crees que te has desempeñado bien.

Obviamente uno se tiene que acoplar a los compañeros como delantero; saber qué les gusta hacer en el campo, tener esa conexión y creo que eso ha sido la parte más difícil, pero hemos mejorado mucho. En lo positivo el juego de espaldas, pivotar, aguantar. Aún no lo traducimos en goles, pero sigo apoyando al equipo en todo momento.

Llevas muy poco tiempo en Fortaleza, pero si tuvieras que definir al club con una palabra ¿cuál sería?

Muy humano. Es un gusto trabajar con las personas que están aquí.

El profe Oliveros es sin duda uno de los técnicos con más proyección. ¿Qué crees que te ha aportado en este corto tiempo que no hayas visto en otras etapas de tu carrera?

El profe trabaja muy bien la posesión del balón, las progresiones. Nos inculca mucho la tenencia del balón y te da confianza, habla contigo, te dice qué mejorar, pero te exige también mucho y estoy muy contento por eso. Esta fue una de las razones por las que elegí venir acá y por eso estoy muy tranquilo con mi decisión.

Con tu estatura de 1.91m, ¿veremos un enfoque específico en jugadas de pelota parada para capitalizar esos goles de cabeza?

De cabeza, de frente, como sea pero como delantero los goles son lo más importante, entonces cualquier oportunidad que haya para hacer un gol, pues siempre intentaré sacar la mayor ventaja de mis habilidades y ojalá se de.

¿Qué es lo que más te ha gustado o sorprendido de Colombia?

Me gusta mucho la gente y eso tiene mucho valor.